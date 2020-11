Las Clasificatorias sudamericanas vuelven este jueves con la disputa de la tercera fecha. Chile verá acción el viernes, cuando reciba a Perú.

El martes de la próxima semana se jugará íntegra la cuarta jornada. En ella, la “Roja” visitará a Venezuela.

TERCERA FECHA CLASIFICATORIAS

Jueves 12 de noviembre

17:00 – Bolivia vs. Ecuador – Hernando Siles (La Paz)

21:00 – Argentina vs. Paraguay – La Bombonera (Buenos Aires)

Viernes 13 de noviembre

17:30 – Colombia vs. Uruguay – Metropolitano (Barranquilla)

20:00 – Chile vs. Perú – Nacional (Santiago)

21:30 – Brasil vs. Venezuela – Morumbí (Sao Paulo)

CUARTA FECHA CLASIFICATORIAS

Martes 17 de noviembre

18:00 – Ecuador vs. Colombia – Casa Blanca (Quito)

18:00 – Venezuela vs. Chile – Olímpico de la Ciudad Universitaria (Caracas)

20:00 – Uruguay vs. Brasil – Centenario (Montevideo)

20:00 – Paraguay vs. Bolivia – Defensores del Chaco (Asunción)

21:30 – Perú vs. Argentina – Nacional (Lima)

