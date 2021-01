El empate del domingo ante Deportes Iquique hizo que se encendieran todas las alarmas en la U. No sólo porque no se logró superar a uno de los rivales directos en la lucha por evitar el descenso, sino también porque transcurridos once partidos, el rendimiento del equipo no mejora. Al contrario, parece empeorar.

Ese fue el punto principal en la reunión de directorio que tuvo lugar anoche en el CDA con Rafael Dudamel. Y si bien el encuentro tiene carácter de periódico, la reunión fue la más álgida en lo que va de la gestión del técnico venezolano, cuentan en el club.¿Puede ser despedido inmediatamente si el análisis de sus respuestas no satisfacen? Es casi imposible, pero si bien se le dio un voto de confianza, hasta recordándole que su compromiso es como mínimo hasta el final del torneo, la idea de varios directores es aclararle que eso podría cambiar en caso de que el resultado de este viernes ante Coquimbo Unido no sea positivo.

