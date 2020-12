La comisión de Hacienda aprobó y despachó a la Sala de la Cámara el proyecto del Gobierno que permite un segundo retiro del 10%, pasando inmediatamente a la Sala de la Cámara para su votación.

En la discusión el presidente de la instancia, Daniel Núñez (PC), no permitió que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, repusiera una indicación para modificar los plazos de entrega de los dineros, aludiendo al Reglamento de la Cámara que establece que si la comisión técnica lo definió de una manera, no puede reponerse en esta comisión encargada de tratar los aspectos de gasto fiscal, por lo tanto no es de su competencia.

De esta manera, se mantuvo -sin siquiera discutirlo- lo establecido en la comisión de Trabajo, que la primera cuota será entregada en un plazo máximo de 10 días hábiles la primera cuota y 10 días hábiles para la segunda cuota (si el monto total a retirar es de $1.016.000 será entregado en una sola cuota). El Ejecutivo proponía aumentar a 12 o 15 días hábiles la primera cuota y la segunda a 15 o 20 días.

Además al secretaría de la instancia advirtió que si el Gobierno buscara reponer este punto en la Sala de la Cámara, deberá tener unanimidad de los comités a causa que el proyecto cuenta con discusión inmediata.

Tramo impuestos

Respecto a los tramos que estarán afectos a impuestos, pese a que la oposición intentó plantear una indicación para aumentar que deban tributar por quienes reciban rentas sobre $2,5 millones, esto fue considerado inadmisible por el diputado Núñez, quien también era autor de la propuesta. Previamente él había reconocido que era inconstitucional -por tratarse de iniciativa exclusiva del Presidente- pero debía hacer “el punto político”-.

Con todo, se mantuvo que deberán pagar impuestos quienes reciban una renta mensual sobre $1,5 millones, tal como lo había zanjado ayer la comisión de Trabajo en acuerdo con La Moneda.

Por último, se rechazó por tres votos a favor y nueve en contra, la insistencia del Gobierno de fijar un reintegro obligatorio de los fondos retirados.

Se espera que esta misma jornada, una vez que el proyecto sea despachado en las próximas horas desde la Sala de la Cámara, sea revisado por el Senado, pudiendo ser evacuado desde el Congreso esta misma tarde.

/psg