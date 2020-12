General de Ejército (R) escribe nueva carta, aún más dura que la enviada al Ministro de Defensa y esta vez dirigida directamente al Presidente Piñera

Sr. Sebastian Piñera

Palacio de La Moneda

Presente.

Sr Presidente:

Ahora está viviendo en directo la debacle y derrumbamiento de su gobierno; la acción del lumpen, los anarquistas, los narcoterroristas y la violencia desatada. En este momento, Carabineros combate cuerpo a cuerpo en diferentes lugares, con sus puños como única defensa, porque VE, recibiendo y cumpliendo orientaciones de la Delegada de DDHH y sus comisiones gentilmente invitadas por el gobierno, dispuso que nuestra policía uniformada enfrentara el caos sin las armas que los chilenos adquirimos con nuestros impuestos y pusimos en sus manos para que nos defendieran.

¿Siente remordimiento Sr Piñera, caminando por la cornisa, de haber sostenido una campaña de desprestigio en contra de nuestro Ejército de Chile y Carabineros, por errores de algunos de sus miembros que están procesados?

¿Sabe que por ello, muchos uniformados han esbozado una leve sonrisa al escuchar y ver sus erráticas declaraciones diarias y promesas “requetecontra” escuchadas desde el Patio de los Naranjos, solo para demostrarnos que llega a trabajar a la 8 y media, y entre la desesperación y las carreras de pasillos?

¿Se imagina el apoyo que tendría si no le hubiera mentido a los militares en el Círculo Español; hubiera decretado Amnistía cuando se lo pidieron; no hubiera cerrado el Penal Cordillera, humillando a ancianos ex uniformados allanados en la noche con sus enseres en bolsas nylon, y no hubiera obligado por lo anterior a que 2 generales se suicidaran?

¿Se imagina cómo estarían los militares apoyándolo si no hubieran repetido hasta la saciedad VE y sus ministros de los “asesinos que cometieron graves, deleznables , bestiales, atroces, brutales, bárbaros, monstruosos abusos en contra de los Derechos Humanos” ?

¿Para que exagerar tanto? Lo hacía delante de sus esposa, hijos y nietos, igual como su Ministro Bulnes los esposó delante de ellos en el Hospital Militar

¿Para que vociferaba tanto que votó por el “No”, y repetía en su estilo, que había estado en el Teatro Caupolicán apoyando a Frei? Nadie nunca lo vió.

Eran sus comodines para subir en las encuestas y ahora los necesita.

Tanto que ha despreciado a los militares; les cambió su presupuesto a la ligera, y ahora VE está haciendo peligrar la seguridad nacional, la capacidad operativa y nuestra soberanía, porque no cumplió con la Constitución Política de la República y ha gobernado durante 40 días a punta de tapagoteras, para que no se le inunde La Moneda.

Prácticamente Sr Presidente y perdóneme la frialdad, VE ya no gobierna. Un 12% lo apoya.

Soy un simple general (R) del Ejercito de Chile de siempre, no como dice su Ministro Espina que le gusta dividirnos; más viejo que VE, que simplemente le dice que la ÚNICA solución es la intervención de las FFAA y Carabineros, para volver a la calma, ordenar el pais y reorganizarlo.

Por ningún motivo gobernar.

Definitiva y dramáticamente Sr Piñera…no se la pudo. Perdóneme.

General (R) Hernán Núñez Manríquez.

