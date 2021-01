La croata Andrea Ankovic, novia del delantero del Club Universidad de Chile, Ángelo Henríquez, tuvo un momento de descargo en redes sociales luego del empate 0-0 que se registró en el Estadio Monumental ante Colo Colo.

Encuentro en el que el ex hombre del Manchester United tuvo una impecable oportunidad de darle el triunfo a los azules en los últimos minutos de partido, pero terminó dándole mal con la pierna izquierda, generando un tiro sin complicaciones para el portero rival.

Ante esto, las críticas hacia el ariete no se hicieron esperar, y fue su novia quien salió en su defensa apuntando contra el “bullying” en redes sociales.

Así fue como la croata apuntó que “el fútbol no se vive en redes sociales. Verdaderos hinchas se dedican a dejar comentarios y escribir mensajes. Verdaderos hinchas son primero personas, en la primera línea del estadio y primeros en ayudar cuando su país les necesita”.

En esa línea, añadió que “(los verdaderos hinchas) no son los primeros en tomar el teléfono después de un clásico. No son los que andan mandando mensajes feas a una mujer. No me voy a callar. Ustedes no son hinchas, no son ni hombres. Esto es abuso, sin importar que es online”.

Además refirió duros comentarios contra los emisores de mensajes negativos. “Ustedes no son hinchas, no son ni hombres. Esto es abuso, sin importar que es online. Las verdaderas hinchas se juntan con sus amigos, comentan el partido, critican y dicen que les da la puta gana! Pero dejan el fútbol en la cancha y son huamnos fuera de ella”, enfatizó en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que Henríquez ingresó en el segundo tiempo, reemplazando a Walter Montillo.

