1.- Solo se permitirá un máximo de 6 pastorcitos en el pesebre. Todos deben estar con mascarillas y guardando la distancia social.

2.- José, María y el Niño Jesús podrán permanecer juntos, al ser convivientes habituales. Se colocará un cerco sanitario de metro y medio alrededor del pesebre.

3.- El burro y el buey deberán traer protector facial y certificado del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

4.- Los Reyes Magos deberán presentarse quince días antes para que cumplan el período de cuarentena, ya que vienen de países extranjeros, tengan o no prueba de Covid negativa.

5.- El heno, el musgo y el papel aluminio del laguito deben ser desinfectados con alcohol en gel.

6.- No se permitirá al Ángel porque sus alas pueden revolotear y producir efecto aerosol.

7.- El coro se resume a un solo cantante, para evitar contagio.

8. Ningún pastorcito debe llegar entre las 21H00 y 5H00, ya que debe respetar el toque de queda. Absténganse los pastorcillos mayores de 65 años

7.- Todos los participantes no esenciales Romanos, pescadores, figuras de luchadores y de superhéroes incluso Herodes, no podrán participar.

8.- PILATOS ENSEÑARÁ a Todos a lavarse las manos correctamente

Gracias. 🎅🏻

/Gap