Este miércoles, pasadas las 14:00 horas, se inició el debate respecto al proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, para ayudar a la población a paliar la crisis que deja la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, cada parlamentario tuvo cinco minutos para intervenir a la espera de la votación en general que se espera que se produzca a eso de las 17:00 horas.

En este contexto, el senador UDI Iván Moreira ocupó su tiempo para solicitar al Gobierno de que no vete el proyecto para ayudar a los más desposeídos. Además, advirtió que esa medida podría acarrear costos políticos.

“Yo, el peor de todos, reitero mi apoyo a este proyecto como lo he hecho siempre, dando la cara en momentos difíciles para mí, con la verdad siempre”, lanzó.

“Sería el peor error político que podría cometer (veto) y un golpe bajo a los que sufren”, añadió.

Por último, el senador UDI reafirmó su voto a favor del proyecto y señaló que no es una contradicción a su convicciones de partido, como lo acusaron.

“No me he vuelto populista, no me he dejado seducir por los cantos de sirena, ni menos he decidido olvidar mi juramento de defender la Constitución, soy derecho y de derecha”, reconoció.

