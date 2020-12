Luego de que ayer se disculpara por estar en una playa sin utilizar mascarilla, el Presidente Sebastián Piñera decidió realizar una autodenuncia por ese hecho ante la seremi de Salud.

Así lo informó el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, quien comentó que “hablé hace un rato atrás con el Presidente, él tomó la decisión y ya tomó contacto también con las autoridades de la seremi de Salud y eso va a ocurrir durante las próximas horas, él va a hacer esa autodenuncia”.

Detalló que dicha acción será “ante la autoridad sanitaria, porque ésta es una falta administrativa, sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la seremi; entonces ahí él va a ingresar ese escrito de autodenuncia frente a la autoridad administrativa”.

Bellolio agregó que “él reconoce que fue un error, que debió haberse puesto la mascarilla; y por lo mismo es que, al haber reconocido aquello, es que asume esa eventual falta administrativa”.

El Presidente explicó ayer, en su cuenta de Instagram, que “la caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”. Agregó que “sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”.

En tanto, el ministro Bellolio dijo que “es importante volver a recalcar las medidas de autocuidado”, pues hizo ver que “ese mismo día ahí en la playa lo que muestran las imágenes es que la mayor parte de las personas también estaban sin mascarilla”.

Según las indicaciones sanitarias, si una persona está en la playa a más de dos metros de distancia de otras personas, puede estar sin mascarilla, pero si está a menos de dos metros necesita utilizar ese implemento, salvo que se encuentren dentro del agua.

