El próximo smartphone estrella de Apple o al menos una de sus variantes más completas ya está preparándose para lo que vendrá en 2021 y según los últimos informes se ha conseguido averiguar una característica que será destacable. Nos referimos a la cámara o cámaras del iPhone 13, donde Apple ha puesto el punto de mira sobre las lentes del Samsung Galaxy S20 Ultra para mejorar sus terminales.

No sería la primera vez que una marca de móviles toma prestado algo de otro modelo, esto para Samsung es algo habitual dado que además de sensores es otro fabricante destacado de pantallas que ya en otras ocasiones ha colaborado con Apple. Esto acaba siendo beneficioso para ambas compañías, en este caso daría mucho valor al desarrollo, así como los logros que Samsung ha conseguido y permitiría que Apple tuviese unas cámaras al nivel de la competencia en Android.

La cámara teleobjetivo del iPhone 13 apunta muy lejos

Son muchos los smartphones que han centrado su atención en ofrecer un teleobjetivo que hace años nos parecía imposible y Apple quiere también conseguirlo de cara al próximo iPhone 13. Aunque en los últimos iPhone 12 Pro Max ya pudimos ver un zoom digital de hasta 5 aumentos, no es comparable a lo que ofrecen otras marca. Sin ir más lejos, Samsung consiguió en el Galaxy S20 Ultra un zoom de 100 aumentos, algo que sigue sorprendiendo.

Para no quedarse atrás, los informes ya nos hacen esperar esa colaboración Apple/Samsung para llevar uno de sus mejores teleobjetivos al próximo iPhone 13. Todo parece indicar que la lente será la del Samsung Galaxy S20 Ultra por ser la mejor capacitada, conocida por el número de modelo Samsung Bright S5KGW2. Sin embargo, aunque Apple termine comprando esta parte a Samsung, el resultado podría ser muy diferente y para mejorar el resultado el software de Apple sería clave. Se podría limitar el alcance del zoom hasta la mitad con la intención de ofrecer resultados diferentes y tratando de poner el punto de mira en otros aspectos más allá de la distancia de las fotos.

Apple no quiere quedarse atrás

Aunque la compañía de Tim Cook no es muy afín a realizar colaboraciones con otras empresas y prefiere desarrollar por sí misma cada vez más partes de sus smartphones, en ocasiones no le queda otra salida. Comprobando como otras muchas marcas ya ofrecen un zoom que parece descomunal a lado de lo que ofrecen los iPhone 12, no le queda otra salida. Con la ayuda de Samsung, los resultados de la lente teleobjetivo del iPhone 13 podrían cambiar el rumbo y en vez de mirar más lejos, pensar en resultados con otras capacidades, dándole así una vuelta de tuerca.

Las diferencias en software se están acortando entre las grandes ventajas de iOS y de Android, por lo que por otro lado tiene que recuperar el terreno perdido Apple. Veremos en el futuro como termina empleando esto y si realmente es capaz de mejorar el resultado de las lentes que Samsung u otros fabricantes han integrado.

