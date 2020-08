La gente describe los encuentros fantasmales de muchas formas diferentes. Algunos ven apariciones o luces extrañas, sienten una presencia en una habitación, escuchan ruidos o sienten un descenso repentino de la temperatura. Huelen el desayuno favorito de un pariente fallecido en la cocina o escuchan una canción favorita mientras el equipo de música está apagado. Los objetos caen de las estanterías y las puertas se abren y cierran por sí solas. La electricidad se vuelve loca, lo que hace que las luces parpadeen o que los televisores se enciendan y apaguen por sí mismos. A veces, las personas no experimentan nada inusual, pero notan apariciones o formas extrañas cuando miran las fotografías que han tomado.

Algunas historias de fantasmas implican apariciones visibles que están vinculadas a lugares o familias específicas. Estos fantasmas suelen aparecer como una advertencia de que alguien va a morir. No siempre son humanos, algunos toman la forma de animales. De manera similar, algunos informes de fantasmas involucran apariciones que informan a amigos o familiares de muertes recientes o crisis inminentes. Y no sabemos si esta es la explicación para el siguiente incidente ocurrido en una ciudad inglesa, donde el jefe de una empresa de seguridad se sorprendió al ver una mujer fantasmal vestida de blanco que cruzaba inquietantemente unas obras.

La novia fantasmal

El jefe de una empresa de seguridad ha dicho que se quedó “petrificado” después de ver a una mujer fantasma con un vestido blanco en unas obras en Birmingham, Inglaterra. La presencia fue registrada por una cámara de seguridad durante la noche el martes 18 de agosto, pero cuando los vigilantes de seguridad realzaron la ronda por la zona pocos minutos después, no encontraron a nadie. El jefe de seguridad explicó que esa noche no pudo dormir porque estaba muy asustado por la aparición de la mujer, que parece llevar un vestido y un objeto entre las manos mientras camina por la obra ubicada en el centro de la ciudad.

Según el periódico local Birmingham Mail, los vigilantes acudieron al lugar ya que una cámara con sensor de movimiento detectó movimiento y tomó la siniestra imagen.

“Brindamos seguridad para el sitio de construcción en Sherborne Street, en el centro de la ciudad de Birmingham”, dijo Adam Lees, director gerente de Limitless Security. “En las primeras horas del martes tuvimos una alerta de que una cámara con sensor de movimiento había captado movimiento en el sitio. Las imágenes llegan a mi ordenador portátil, así que revisé y vi esa imagen. Inmediatamente notifiqué a seguridad en el sitio que hiciera una patrulla completa pero no encontró nada. Es increíblemente extraño. No tengo ni idea de lo que podría haber sido, pero no dormí el resto de la noche”.

La alerta se emitió a las 01:53 hora local del 18 de agosto. Tres minutos más tarde, los vigilantes la seguridad en el lugar respondieron y realizaron una patrulla completa, sin encontrar a nadie en el lugar.

“Salieron de inmediato, fue en cuestión de minutos y no había señales de nadie allí o de que alguien hubiera estado allí alguna vez; fue realmente extraño”, continuó explicando Lees. “No tengo idea de lo que pudo haber sido, pero no dormí el resto de la noche y eso me dio escalofríos, eso es seguro. Nunca he creído en los fantasmas, pero no puedo explicar esto. La gente ha estado diciendo muchas cosas, pero puedo asegurarles que es 100% real. Ojalá no lo fuera, ya que me ha dado escalofríos. Nunca había visto algo así antes. Ella está inclinada hacia adelante y parece estar flotando, y sostiene algo en sus manos. Para mí parece que lleva un vestido de novia como si estuviera esperando casarse. Parece una novia fantasmal. Es lo más extraño que he visto en cinco años de vigilar sitios como este. Imagina mirar esta imagen cuando te despiertan a las dos de la mañana y estás medio dormido. Tardé un tiempo volver a dormir después de eso. Investigué un poco para ver si había iglesias en la calle. Todo lo que encontré fue que es una calle muy antigua que ha estado allí cientos de años”.

La imagen fue compartida en las redes sociales, provocando reacciones diversas entre los internautas. Fueron muchos los que dijeron que la única explicación posible es que se tratara de una novia fantasmal que falleció en ese lugar e instaron a los propietarios del terreno a que investigasen por si hubiera una trágica historia, y así poder realizar una limpieza energética para evitar más apariciones en el futuro.

Pero los más escépticos especularon que simplemente podría haber sido alguien robando chatarra en la obra e incluso una la imagen había sido editada con Photoshop, agregando la figura fantasmal. Y dado que la empresa de seguridad también ha redactado una publicación en su web, podría tratarse de una estrategia de marketing viral.

/psg