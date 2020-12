La balacera en la Plaza de Maipú, en plenas compras navideñas, abrió también un frente de conflicto entre la municipalidad y el Gobierno.

La alcaldesa Cathy Barriga (independiente Chile Vamos) se quejó de la falta de respuestas desde el Ejecutivo en materia de seguridad para la comuna. Pero sus declaraciones fueron replicadas por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien aseguró que desde esta repartición se han entregado más de 800 millones de pesos al municipio en proyectos, pero “las últimas veces que he llamado a la alcaldesa (Barriga) no he tenido respuesta”.

A juicio de la jefa comunal, lo ofrecido por el Gobierno no es suficiente, porque “necesitamos un plan de acción, no necesitamos visitas reactivas”, dijo aludiendo al punto de prensa de la subsecretaria en el hospital El Carmen, hasta donde se trasladó para visitar a los cuatro heridos que dejó el hecho de sangre en la comuna.

Esta no es la primera vez que la alcaldesa Barriga se enfrenta al Gobierno. Ya lo hizo por el manejo de la pandemia, cuando el Minsal estaba en manos del ministro Jaime Mañalich, y luego se enfrentó públicamente al intendente Felipe Guevara por la entrega de cajas de mercadería para la población más afectada por la extensión de la cuarentena.

