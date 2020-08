“Mi padre me llama desesperado a mí, me dice ‘hija, ayúdame, estoy desesperado, no sé cómo controlar a Hernán’. Le dije que ya no tenía relación con él. Me dijo que él estaba asustado porque le podía hacer daño a mi madre. Me dijo ‘la va a matar’”, afirma Kel Calderón en la declaración voluntaria que realizó en la causa que investiga la fiscalía por parricidio frustrado de Nano Calderón contra su padre.

La influencer de 29 años es una de las personas que entregó su testimonio en la investigación. Parte de las palabras de la hermana mayor del imputado fueron leídas durante la audiencia donde se formalizó al hijo de Raquel Argandoña.

Este sitio tuvo acceso al testimonio íntegro de Kel Calderón, y estas son parte de sus afirmaciones sobre su hermano en las que también lo describe como poseedor de una “personalidad de gángster”, “sicópata atroz” con las mujeres y que también la amenazó de muerte a ella.

Estos son extractos del testimonio de Kel Calderón:

“El año 2019, en una circunstancia similar mi hermano Hernán arremete contra mi madre… La vio que en un video que grabamos para YouTube salía su Camaro amarillo y mi mamá decía ‘ahí está el auto de mi hijo Hernan’. Eso le gatilló un episodio de violencia inexplicable. Aquí Hernán Jr. dice que le diga a la mamá ‘dile a la maraca culiá que tiene seis horas para bajar el video o la mato’.

“Mi padre me llama desesperado a mí, me dice ‘hija, ayúdame estoy desesperado, no sé cómo controlar a Hernán’. Le dije que ya no tenía relación con él. Me dijo que él estaba asustado porque le podía hacer daño a mi madre, me dijo ‘la va a matar’. Ahí yo llamo a mi madre y ella me dice ‘yo no pienso bajar (el mencionado video), no voy a dejar que un pendejo venga a amenazarme’.

“El actualmente tiene una relación violenta con su polola Rebeca de hace dos años (se refiere a Rebeca Naranjo, quien se querelló contra Hernán Calderón padre por abuso sexual), con diversos episodios con violencia, con testigos. Se fue de vacaciones al extranjero donde golpeó a su pareja y le quitó el pasaporte, llegó la seguridad del hotel. Llamaron a la policía, mi padre intentó ayudarlo para que no se fuera preso en el extranjero. En eso Nano y Rebeca se arreglaron y se acabó ese problema.

“Otro episodio de violencia fue en la casa de mi padre donde ellos vivían, en Las Condes. Hernán en un episodio la deja encerrada por 24 horas sin comida, en la habitación, Rebeca se lo comenta a la asesora del hogar. La pobre cabra tenía la opción de tirarse del balcón o esperar a que el la saque y así múltiples de episodios de violencia dentro del hogar. La asesora del hogar es testigo de ésta violencia, pero todo recae en la vida de gánster que él tiene, los autos y eso.

“Humilló a una persona de nacionalidad peruana al punto de hacerla llorar. El es muy narciso, irritable, por ejemplo, no tolera que le toquen la bocina.

“Un día equis me llamó mi padre para contarme, una vez más en el afán de ocultar sus actos ilícitos, porque él cree que puede cambiar si lo ayuda, me cuenta que Hernan salió a andar en bicicleta con su polola por calle Noruega, que tiene ciclo vía. Pero ellos deciden andar en la vereda, por lo que se toparon con un señor paseando sus perros que los increpó porque no utilizaban la ciclo vía.

“Entonces Hernán lo enfrentó y según él, por su problema de que cree que todo el mundo se quiere comer a su polola, dijo que el señor dijo algo de la polola y comenzó a golpearlo con pies y puños en la cara, dejándolo muy lesionado.

“El último episodio es el de acoso que hizo con el actor Luis Gnecco, donde éste hace alusión a una obra de teatro que estaba haciendo mi madre. Ahí Hernán al ver la publicación decide alertar a sus seguidores de que vayan a matar a Luis Gneco, lo amenaza de muerte en redes sociales, corre a la casa de Luis, toca el timbre en múltiples oportunidades. Luis no contesta y Hernán decide amedrentar a Luis y su familia, quedándose de punto fijo fuera de la casa de él por horas. Nano estuvo ahí armado, nunca sale sin un arma, por lo menos una mariposa y un cuchillo”.

/psg