Este año Samsung se las está viendo y deseando para mantener en secreto las nuevas características de sus futuros topes de gama. Se habla de que los Galaxy S21 se presentarán el mes que viene y, consecuentemente, las filtraciones sobre los 3 dispositivos no han dejado de inundar la Red en las últimas semanas.

Recientemente hemos visto muchas filtraciones con respecto a la próxima familia Galaxy S21 de Samsung, y hoy es el día en que los 3 smartphones, como puedes ver en el siguiente tuit, se dejan ver de forma facial en estos teaser filtrados. Los mismos han sido compartido por Android Police, que ha descubierto en exclusiva el diseño de los 3 teléfonos, dejando claro que todos los rumores sobre su diseño iban bien encaminados.

The design of the Samsung Galaxy S21 series is exciting! pic.twitter.com/72ZVYBEsBx

— Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2020