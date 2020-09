El mundo está mal repartido. A muchas mujeres les cuesta llegar al orgasmo en sus relaciones sexuales, y otras tienen muchos. Las que no lo consiguen y los que nunca han estado con una chica multiorgásmica, se preguntan si eso es posible. Los expertos de la web ‘Smile Makers’ tienen toda la información y animan a todos a probarlo.

Empezaremos por el principio. ¿Qué es un multiorgasmo? Es la capacidad de tener un clímax varias veces durante la misma sesión de actividad sexual, intercalada o no con períodos refractarios. Ampliamente representado en películas eróticas y pornográficas, el multiorgasmo femenino es considerado por muchos como una experiencia extraordinaria que debe ser vivida, al menos una vez en la vida.

| Hombres y mujeres por igual pueden alcanzar un clímax tras otro. La diferencia que se observa es en la duración del período refractario

También existe el multiorgasmo masculino. Hombres y mujeres por igual pueden alcanzar un clímax tras otro. La diferencia que se observa es en la duración del período refractario, que es estadísticamente más corto para las mujeres. Ellos, en general, necesitan más tiempo para recuperarse de un orgasmo.

Esto no significa que las mujeres puedan tener varios muy de seguido: el nivel de energía de algunas cae después del orgasmo y otras se sienten hipersensibles en el área de los genitales. Las hay, por otro lado, que tienen un período refractario muy corto y están listas para intentarlo otra vez.

¿Cómo se produce el orgasmo femenino?

El orgasmo femenino es la respuesta fisiológica a la excitación sexual, en su fase máxima. Fisiológicamente, da como resultado contracciones rítmicas e involuntarias de los músculos vaginales, acompañadas, dependiendo de la mujer, de un enrojecimiento en el tórax o el cuello, sudor, una aceleración de la frecuencia cardíaca y/o respiratoria, y en ocasiones incluso por las lágrimas. Pero cada mujer tiene su propia respuesta al clímax.

Para alcanzarlo, una mujer pasa por fases de excitación hasta alcanzar un umbral en el que el orgasmo es posible. Para algunas, si la excitación se mantiene y la estimulación se ajusta de forma precisa, esta fase de meseta puede durar un tiempo. Es durante este periodo de estancamiento en el que algunas mujeres dicen que experimentan varios orgasmos. Para algunos, el primero es el mejor, y los siguientes son ‘pequeños’. Para otras, la intensidad crece con cada clímax. Una vez más, todo depende de la mujer: su experiencia, la respuesta de su cuerpo y la forma en que se siente después.

¿Cómo conseguirlo?

Lo sentimos, pero no existe un método universal para conseguir multiorgasmos. “Todo lo que podemos observar es que las mujeres que los experimentan generalmente conocen bien su cuerpo. La experiencia sexual y la edad también pueden desempeñar un papel: parece ocurrir más a menudo en los cuarenta que en los veinte”, aseguran los expertos. Las más maduras conocen su cuerpo y saben estimularse. Otras, en cambio, no saben exactamente lo que les gusta.

1 Si vas a intentar tener multiorgasmos, no debes obsesionarte. Cuanto más te concentres en el orgasmo, menos posibilidades tendrás de lograrlo

No obstante, de nuevo, varía con cada mujer, y no es un fin en sí mismo, pues una puede estar muy satisfecha con un único orgasmo y, por el contrario, sentirse frustrada después de uno múltiple. El nivel de satisfacción de ella después de una relación sexual depende de la calidad de la intimidad que haya tenido, y no del número de clímax que ha tenido.

Si vas a intentar tener multiorgasmos, no tienes que obsesionarte. Esto debe ser divertido. Es un maratón, no un ‘sprint’. Cuanto más te concentres en el orgasmo, menos posibilidades tendrás de lograrlo. ¡Deja las preocupaciones de lado y disfruta! Es un viaje largo en el que pasárselo bien es lo importante.

Lo importante no es ganar, sino participar. Ánimo.

