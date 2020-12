¿Quién no quedó marcando ocupado después de ver “Zodiac” (2007), la exitosa película de David Fincher? La cinta narra la historia real de un asesino en serie que mató a cinco personas y se atribuyó la muerte de otras 32 en California en 1969, y que hasta el día de hoy no ha sido resuelto por la policía.

Sin embargo, a 51 años del caso, un escalofriante dato ha sido revelado por un grupo de matemáticos, quienes descifraron uno de los códigos encriptados que el asesino envió al San Francisco Chronicle en 1969.

Tras 14 años, el mensaje codificado logró ser resuelto por tres matemáticos aficionados: David Oranchak, un desarrollador de software en Virginia; Jarl Van Eycke, un programador informático belga, y Sam Blake, un matemático australiano.

En un programa de televisión, Oranchak explicó que además de asignar una letra a cada símbolo, las palabras no estaban escritas de forma lineal con una letra inmediatamente detrás de la otra, sino que respondían a un patrón diagonal.

De esta forma, el código (ver imagen más abajo) contenía el siguiente mensaje: “Espero que lo estéis pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada. Así que les asusta la muerte. A mí no me asusta porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca”.

En tanto, el FBI confirmó la veracidad del mensaje cifrado: “Durante los últimos 51 años, la Unidad de Registros de Criptoanálisis y Extorsión ha revisado numerosas soluciones propuestas por el público, pero ninguna tenía mérito. El cifrado lo resolvieron recientemente por un equipo de tres ciudadanos privados.

Debido “a la naturaleza en curso de la investigación y por respeto a las víctimas y sus familias”, el FBI aseguró que no hará más comentarios respecto al mensaje.

“Emocionante”

Oranchak calificó de “emocionante” el descubrimiento, cuyo proceso explicó en su sitio web y en un video de YouTube.

El matemático utilizó un software de descodificación desarrollado específicamente y un poco de suerte para finalmente hacer la conexión tras 650.000 variaciones del mensaje, hasta que en uno aparecieron un par de palabras.

“Tuvimos mucha suerte y encontramos uno que tenía parte de la respuesta, pero no era obvio”, comentó Oranchak quien señaló que lo único decepcionante fue que el mensaje no dio pistas sobre la identidad personal del asesino.

/psg