Diversas autoridades entregaron el balance de los hechos ocurridos durante el fin de semana, el primero en cuarentena desde que toda la región Metropolitana retrocedió a fase 2 de Transición producto de la alza de casos de covid-9.

De acuerdo a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en los últimos días “pudimos ver una reacción positiva de la ciudadanía, del gremio de comercios, una disminución de la movilidad, cosa que es una buena noticia”.

Sin embargo, ello no implicó la falta de infracciones o detenciones.

Los funcionarios de la Seremi, detalló, hicieron más de 25 mil fiscalizaciones en 40 puntos de la capital, las que estuvieron enfocadas principalmente al comercio no esencial, uso de mascarillas y a que quienes se encontraran en la vía pública tuvieran el permiso correspondiente.

Producto de ello, se cursaron cerca de 70 sumarios sanitarios, en su mayoría por funcionamiento de comercio no esencial.

Por su parte, el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Marcelo Araya, agregó que “durante este fin de semana hubo bastante actividad, ante lo cual se desplegaron todos los recursos humanos y logísticos debidamente coordinados con las autoridades”.

Los uniformados registraron 1.262 infractores sanitarios y la entrega de 1 millón 810 mil permisos a través de la Comisaría Virtual; cerca del 88% de estos para la realización de compras. Realizaron además casi 45 mil controles.

“También hubo una cantidad bastante considerable de vehículos y personas que fueron devueltas por no contar con los requisitos, principalmente en sectores tenencias en carreteras e ingresos y salidas en principales rutas de la RM”, cerró.

Tomando esto último, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, cifró en más de 200 los autos devueltos por esta situación.

“Ha sido un fin de semana de trabajo coordinado, en general la RM ha mostrado un buen comportamiento en fase 2. Sin embargo hemos tenido cerca de 250 vehículos devueltos por intentar salir de la RM sabiendo que están en fase 2”, detalló.

Y sobre los infractores agregó: “Quienes están detenidos son por no portar sus permisos, por no cumplir con medidas sanitarias, y van a tener que enfrentar tribunal y sumario sanitario, pero nosotros insistimos en que no puede ser la sanción lo que haga que las personas cumplan la normativa, sino que su vida y la vida de sus seres queridos”.

Ya cerrando, el prefecto inspector jefe Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la PDI, Jaime Ansieta, agradeció a quienes “colaboraron no saliendo y nos permitieron hacer la fiscalización un poco más efectivas”, como también a aquellos que salieron con los permisos correspondientes.

“No es una tarea agradable tener que detener a una persona porque no andaba con permiso, No es algo con lo que uno vibre, pero que hay que hacer por el bien de todos”, concluyó.

