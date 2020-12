El Colegio Médico (Colmed) aseguró que el segundo brote de coronavirus que podría ocurrir en la Región Metropolitana será muy intenso, considerando las cifras que se han registrado durante las últimas semanas en el sur del país, donde los contagios por COVID-19 han sufrido un fuerte y sostenido aumento.

Patricio Meza, vicepresidente del gremio, explicó que “estamos muy preocupados. Esta segunda ola se adelantó según los pronósticos. Vemos que el comportamiento de la pandemia en el sur del país ha sido peor que en la primera fase y nada hace presagiar que el brote en Santiago sea distinto”.

“Creemos que el brote en Santiago va a ser muy intenso, por lo tanto creemos que es el momento de medidas muy intensas, tanto decisiones que debe tomar la autoridad unitaria, pero también la comunidad” , agregó Meza en conversación con 24 Horas.

El vicepresidente del Colmed sostuvo que es importante que las personas continúen respetando las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de salud, como son el uso de mascarilla, lavado constante de manos y mantener el distanciamiento social. Todo esto además de evitar los lugares en los que se registren aglomeraciones.

“La mascarilla que no cubre la nariz no sirve de nada, porque el objetivo es que uno respire el aire que pasa a través de la mascarilla, no por sobre de ella”, recomendó Meza.

Junto con asegurar que están dispuestos a seguir trabajando con el Gobierno, la autoridad del gremio llamó a que se escuchen las recomendaciones que realiza el consejo asesor.

“Quiero insistir que nuestro Colegio ha estado dispuesto a poner todos los sus elementos técnicos para manejar la pandemia. Tenemos la obligación de seguir sumándonos al esfuerzo (…) pero queremos que nuestros expertos sean escuchados por el Gobierno y que el Gobierno implemente las medidas que recomienda el Consejo Asesor”, concluyó Meza.

