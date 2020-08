En las décadas de 1950 y 1960, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos investigó en secreto más de 12.000 informes de objetos voladores no identificados. Los hallazgos en la gran mayoría de esos avistamientos se realizaron sin incidentes: personas identificaron erróneamente objetos comunes como aviones, luces, pájaros y cometas; farsantes que buscaban la fama; pueblos pequeños que sucumben a la histeria. Pero 701 avistamientos aún permanecen sin explicación hasta hoy en día. El proyecto fue llamado Libro Azul y dirigido por el capitán de la Fuerza Aérea Edward J. Ruppelt con la ayuda de J. Allen Hynek, el astrónomo contratado por el gobierno como consultor científico del proyecto.

Inicialmente un escéptico de los platillos voladores, Hynek llegó a creer en el transcurso del proyecto ultrasecreto que algunos avistamientos de ovnis requerían una investigación científica. Cuando se cerró el programa en 1969, Hynek fue una de las pocas personas involucradas que admitió que algunos casos de ovnis podrían simplemente desafiar toda explicación. Hoy a Hynek se le conoce como el padre de la ufología, quien acuñó la frase “encuentro cercano”. Desde entonces, algunos casos del proyecto han sido desclasificados y están disponible públicamente en los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de EE.UU. Pero la controversia ha continuado persiguiendo al Proyecto Libro Azul, con teóricos de la conspiración asegurando que simplemente era una forma de desacreditar avistamientos de ovnis reales. Pero parece ser que el Pentágono ha decido reabrir el proyecto, en 2020.

El nuevo “Proyecto Libro Azul”

Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos han confirmado que el Pentágono está formando un equipo especial que supervisará las investigaciones sobre los encuentros con ovnis por parte del personal militar. El grupo de trabajo, que se dará a conocer oficialmente en los próximos días, estará dirigido por el subsecretario de Defensa, David Norquist. Según la CNN, se centrará en los avistamientos de ovnis por parte miembros del ejército estadounidense.

Algunos de los incidentes que investigará examinará incluyen los avistamientos de ovnis por parte de pilotos de la Marina de los EE. UU., los videos de los encuentros, que fueron grabados por los sistemas de imágenes a bordo de los aviones militares, y que fueron publicado en 2017 y 2018 por la organización To The Stars Academy of Arts & Science, fundada por Tom DeLonge, guitarrista de Blink-182 y Angels & Airwaves.

Como ya publicamos en MEP, los videos mostraban a los pilotos siguiendo misteriosos objetos voladores no identificados. La Marina se refirió a los objetos como “fenómenos aéreos no identificados”. Por lo que el Pentágono decidió formar un equipo para investigar los ovnis debido a la posible amenaza que podrían representar para la seguridad nacional. En julio, un ex funcionario del Pentágono que dirigió el programa de la agencia sobre el estudio de los ovnis dijo que la naturaleza desconocida del misterioso objeto los hace peligrosos.

“Hay algo en nuestro cielo y no sabemos qué es, no sabemos de dónde es”, dijo Luis Elizondo, el ex jefe de proyecto de alto secreto del Pentágono conocido como Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, a Live Science. “¿Es eso un problema? Desde una perspectiva de seguridad nacional, sí, es un problema. Necesitamos entender cuáles son, para poder determinar si son una amenaza”.

Recientemente, un ex consultor del Pentágono que trabajaba en la unidad especial de la agencia que investigaba ovnis reveló un detalle importante sobre la posible naturaleza de los misteriosos objetos. En una entrevista con el New York Times, Eric W. Davis confirmó que el Pentágono recuperó materiales de ovnis estrellados. Según Davis, los análisis revelaron que los objetos provenían de “vehículos fuera de nuestro mundo”, siendo imposible que se fabricaran en la Tierra.

Ocultando información

El Pentágono no ha mencionado si este equipo forma parte del nuevo Proyecto Libro Azul, pero lo que está claro es que su función será la misma, desacreditar todo avistamiento OVNI presenciado por los militares. El verdadero Proyecto Libro Azul fue cancelado hace décadas, pero esto no evitó que continuara la fascinación por los ovnis. Por ejemplo, en septiembre de 2019, más de 1,5 millones de personas confirmaron su asistencia a un festival que se celebró en el pequeño pueblo de Rachel, Nevada, llamado “Storm Area 51” con la intención de acceder al Área 51 para “ver los extraterrestres”.

Las imágenes de los encuentros de los pilotos de la Marina de los EE. UU. en 2004 con ovnis alimentaron aún más la especulación sobre las propias experiencias del gobierno con estos enigmáticos avistamientos y cuántos aún se mantienen en secreto. De hecho, en 2017 surgieron pruebas que sugerían que el gobierno de EE.UU. había estado investigando en secreto ovnis desde 2007. Luego, el 13 de enero de este año, un portavoz de la Oficina de Inteligencia Naval (ONI) de la Marina de los Estados Unidos confirmó la existencia de al menos un video y varios documentos ultrasecretos sobre un encuentro OVNI de 2004.

Y todo esto nos lleva a que, junto con un resurgimiento del interés general en los ovnis, hay un reconocimiento renovado de que el gobierno de EE.UU. sabe más de lo que cuenta. Por esa razón, han decido reabrir el “Proyecto Libro Azul”, para continuar con sus encubrimientos de ovnis y la presencia extraterrestre en nuestro planeta.

¿Qué opinas sobre el nuevo “Proyecto Libro Azul”? ¿Continuarán su trabajo de desacreditar avistamientos OVNI? ¿O definitivamente reconocerán la existencia de seres extraterrestre inteligentes en la Tierra?

/psg