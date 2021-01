El telescopio espacial Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) captó impresionantes vistas de seis galaxias en fusión, informa la página web del. dispositivo.

“Es durante los raros eventos de fusión que las galaxias experimentan cambios dramáticos en su apariencia y en su contenido estelar. Estos sistemas son excelentes laboratorios para rastrear la formación de cúmulos estelares en condiciones físicas extremas”, subraya el comunicado al respecto.

Here is a new video montage of six beautiful galaxy mergers studied with the NASA/ESA Hubble Space Telescope.

