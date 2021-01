Héctor Espinosa, director de la PDI, compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado por el fatal operativo realizado en Temucuicui, planteando que “a partir del jueves 7 de enero del 2021 se deberá hablar de un antes y un después”.

Espinosa señaló a los parlamentarios, “ustedes que deben hacer las leyes: lo que todos y muchos no creían, lo que muchos han negado, hoy es una realidad: Hay violencia, hay crimen organizado, hay droga, hay armas, hay una organización criminal”.

El director de la PDI indicó que contaban con antecedentes para concretar el allanamiento respecto de lo que sucede en la comunidad de Temucuicui.

“Informe de inteligencia hemos entregado siempre y sabemos que lo que está ocurriendo adentro para nosotros no es nuevo. Sí quiero reconocer que no me imaginé que era tan grande. Yo entiendo que esto hasta hace un tiempo era un tema político policial, pero esto ya se escapó”, declaró Espinosa, quien se quejó que “yo siento que a la PDI le falta apoyo político”.

