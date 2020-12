“El peor año de la historia”, tituló la revista Time su último número. Razones hay para condenar al olvido los últimos doce meses, que parecen haber transcurrido entre paréntesis. Un año que no existió, podrían decir algunos si no fuera porque si algo tuvo este año fueron noticias, desde la pandemia, hasta las revueltas raciales en Estados Unidos, el desplome económico en el mundo, y el fin de la Era Trump, por citar sólo algunos. Pero en los hechos y especialmente por estos lares, el 2020 termina como empezó, plagado de incertidumbre. Hace un año no sabíamos cómo evolucionaría la violencia desatada tras el 18 de octubre y hoy no sólo no sabemos cómo decantará un 2021 plagado de elecciones, sino tampoco que pasará con la pandemia, pese al esperanzador arribo de la vacuna.

Como escribe Ascanio Cavallo en su columna para el especial de fin de año de La Tercera, la incertidumbre es una de las emociones que marcaron este año y seguirá presente en los meses que vienen, especialmente en Chile de cara a la futura Convención Constitucional. “Lo que hizo la dirigencia partidaria en Chile ha sido visto hasta ahora sólo en la dimensión política: con el acuerdo de noviembre de 2019 le dio a la disrupción callejera un cauce institucional de discusión que culminará en 2022 con una nueva Constitución. Pero en la dimensión emocional, la del estado de ánimo, este mismo proceso en realidad ha venido a prolongar, a estirar y adelgazar la incertidumbre por poco más de un año”, escribe en una profunda reflexión sobre las incertezas.

Y en nuestra realidad, las incertezas van más allá de la evolución del coronavirus o la eficacia o no de las vacunas que ya comenzaron a aplicarse en varias partes del mundo. En nuestra realidad, la mayor incerteza es la Convención Constitucional y la serie de elecciones que marcarán el próximo año y que estará coronada por la elección presidencial. Y de cara a ese evento decisivo, ya comenzaron a definirse algunos puntos, partiendo por la salida del gabinete de Mario Desbordes y Sebastián Sichel para sumarse a una concurrida carrera por la candidatura presidencial oficialista en Chile Vamos. Una disputa que como escribió Francisco Artaza el domingo terminó adelantándose e instaló a al menos seis precandidatos en la línea de partida.

Para Carlos Correa, este poblado escenario de precandidatos presidenciales en la derecha “es la fórmula más conveniente para el actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín”, porque según él, “le permite correrse hacia la zona moderada de la política y mostrarse como un político moderado, que no teme a las ideas socialdemócratas y que votó por una nueva constitución”. Más aún, agrega, cuando en la oposición “hay falta de energía”, los caminos se bifurcan, unos gastan más tiempo en fustigar a la Unidad Constituyente y otros a sufren la desilusión por “el fin del amor no correspondido de Jackson y sus muchachos”. Y en ese proceso, concluye, “el punto de quiebre” puede ser el 11 de abril, donde una derrota por falta de unidad será un nuevo regalo al oficialismo.

