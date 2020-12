Cuando todavía no se comienza a pagar el segundo retiro desde los fondos de pensiones, ya se anunció la idea de concretar un tercer 10%. Pablo Maltés, pareja y jefe de gabinete de la diputada Pamela Jiles, informó que la legisladora ingresó hoy un proyecto de reforma constitucional al Congreso con ese fin.

Según señaló el también candidato a gobernador por la Región Metropolitana, la iniciativa es “idéntica, en general, al segundo y al primero, con algunas modificaciones. Es de 35 UF a 150 UF, es universal, sin pagar impuestos, por lo tanto, no se considera renta. Y se resuelve el tema del retiro forzoso de alimentos”.

“Eso es como lo básico respecto a las características, que es como el segundo proyecto de reforma constitucional que ingresó la diputada Pamela Jiles y se tramitó y que está hoy día en el tribunal constitucional”, añadió.

En cuanto a su tramitación, explicó que “el proceso es el habitual en estos casos: se ingresa a la Cámara, que fue ingresado hoy, y luego la mesa asigna una comisión”.

Respecto a si cree que el proyecto tendrá el respaldo político requerido, considerando que el proceso para el segundo retiro recién inició la semana pasada, sostuvo que “no hay alternativa, sería muy raro que no hubiera apoyo transversal a un proyecto que lo que busca es resolver el problema que se nos viene en los meses subsiguientes, o sea, para enero está anunciado por el propio Ministerio de Salud una situación crítica en relación a la pandemia”.

“Luego estamos en una crisis económica brutal y el Gobierno no ha reaccionado, no ha hecho nada. La evidencia está a la vista, Piñera marca un 7% en la aprobación y no reacciona, no reacciona el ministro de Hacienda, por lo tanto, no queda otra alternativa. Creo que es un deber del Congreso ejercer sus funciones y salvar a la población cuando el poder Ejecutivo, el Presidente de la República, no lo está haciendo”, recalcó Maltés.

También llamó la atención que sea él quien haya presentado el proyecto ante la opinión pública y no la diputada Jiles. Ante ello, Maltés comentó que “ella está en la Sala, en una sesión, yo soy el jefe de gabinete y me ha pedido que informe a los medios de comunicación y a la población respecto de la presentación de este proyecto. Soy el jefe de gabinete, periodista y su vocero. No es la primera vez”.

“Y si otros diputados no lo hacen, me parece que podrían implementarlo, porque me parece más útil que estén en una sesión que en un punto de prensa”, dijo, negando que esto tenga relación con sus aspiraciones a gobernador de la Región Metropolitana. “Todo el mundo sabe que soy candidato a gobernador, ahora estamos en el Congreso”, acotó.

