CUARTA FECHA CLASIFICATORIAS

Martes 17 de noviembre

18:00 – Ecuador vs. Colombia – Casa Blanca (Quito)

18:00 – Venezuela vs. Chile – Olímpico de la Ciudad Universitaria (Caracas)

20:00 – Uruguay vs. Brasil – Centenario (Montevideo)

20:00 – Paraguay vs. Bolivia – Defensores del Chaco (Asunción)

21:30 – Perú vs. Argentina – Nacional (Lima)