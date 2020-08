Un gran porcentaje de chilenos aún no tiene clara la película sobre el retiro del 10% de sus ahorros previsionales. Y entre las dudas más comunes está cómo va a funcionar la Cuenta Rut. Algo no menor, ya que de los 11 millones de cotizantes, se asume que cerca de 7 millones harán uso del BancoEstado para la recepción de ese dinero que tantos problemas les ayudará a cubrir.

Por lo mismo La Cuarta habló son Sebastián Sichel, actual presidente de BancoEstado, quien reveló que ya están en marcha cinco medidas para que el retiro de las lucas sea lo más fácil posible.

Además, comentó que “nos estamos preparando para hacerlo de una manera que sea lo más fácil posible para la gente”.

Entre las dudas que tienen las personas está si seguirá como máximo de depósito mensual los 2 millones. Sichel explicó que “el depósito que va a recibir de la AFP no va a influir en el cupo disponible de su Cuenta Rut”. Esto quiere decir que no importa cuánto le llegue de la devolución del 10%, no va a tocar su cupo en la tarjeta. Por ejemplo, si recibe un millón de pesos va a seguir con los 2 millones disponibles de cupo, incluso hasta los 4 millones 300 podrán ser transferidos a su cuenta.

Cuenta Rut y Cajas Vecinas

Además, el ex ministro de Desarrollo Social detalló que quienes piensan retirar las lucas a través del cajero automático, no tendrán problemas, ya que “hemos habilitado que las cajas vecinas y los cajeros automáticos del BancoEstado tengan cupo distinto para hacer giro en este tiempo. De esta forma, se podrá retirar 200 mil pesos en la caja vecina y 400 en los cajeros del BancoEstado. Además, si usted va a recibir menos de 200 mil pesos de la devolución en la Cuenta Rut, en la caja vecina va a poder sacarlo sin costo en un giro”.

Por último, el presidente del banco señaló que “quizás lo más importante, es que no dé claves a nadie que lo contacte, como WhatsApp, mensaje de texto, teléfono. El banco no está pidiendo información personal suya, porque queremos proteger las lucas que está recibiendo. Además, si no tiene Cuenta Rut y no es cliente del BancoEstado, en la página pueden solicitar una Cuenta Rut, para que evite filas”.

Refuerzo de sucursales: Banco Estado estudia la posibilidad de generar refuerzo de atención en alguna de sus sucursales, por ejemplo, extendiendo los horarios. Esto con tal de evitar filas y aglomeraciones. Sube el límite de retiro en cajeros automáticos: Ahora el monto máximo a girar cada vez que se acuda al cajero automático de BancoEstado será de 400 mil pesos diarios. Aumento de retiro en Cajas Vecinas: Todos los clientes de BancoEstado que reciban menos o igual a 200 mil pesos en el retiro de su 10% podrán retirarlo de una sola vez en alguna Caja Vecina. Cuenta Rut sin tope máximo: El monto que se le transfiera por parte del retiro del 10% no influirá en los topes máximos que tiene en su cuenta. Es decir, lo que reciba puede transferirlo a esta cuenta sin atados. Solución al bloqueo de cuentas: Si su Cuenta Rut está bloqueada se activará automáticamente con la última clave que usaba, si no la recuerda deberá llamar al teléfono 600 200 7000.

/psg