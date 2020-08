En el programa Socios, emitido por Instagram Live y YouTube, Pancho Saavedra y Stefan Kramer volvieron a realizar pitanzas a personajes públicos.

Esta vez llamaron Mario Desbordes, ministro de Defensa. Para eso, Kramer se hizo pasar por el Presidente Sebastián Piñera, una de sus imitaciones más conocidas.

Desbordes contestó y, en primera instancia, pensó que podía tratarse del mandatario. Sin embargo, una palabra provocó sus dudas y reaccionó a la pitanza.

Así fue el diálogo entre el ministro, Kramer y Saavedra:

Mario Desbordes: “¿Aló?”

Stefan Kramer, imitando a Sebastián Piñera: “¿Aló, Mario? Te habla Sebastián Piñera. ¿Puedes hablar un momento?”

Desbordes: “¿Aló?”

Kramer: “Mario, te habla Sebastián. ¿Podemos hablar un momento?”

Desbordes: “Perdón. ¿Con quién hablo?”

Kramer: “Mario, perdona. Estoy hablando del celular de unos de mis nietos. Soy Sebastián. ¿Podemos hablar un momento?”

Desbordes: “¿Presidente?”

Kramer: “Exactamente. Quería saber si tienes 5 minutos”

Desbordes: “Mmm… Cuénteme”

Kramer: “Mario, eres una persona cercana, honesta, transparente, que siempre busca el equilibrio. Necesito un consejo tuyo, si me lo puedes dar”

Desbordes: “Cuénteme, Presidente…”

Kramer: “Mira, Mario. Sabes que el Festival de Viña de este año no se puede hacer. Hablé con la Tía Coty. Y tengo un problema tremendo, porque me está llamando Pancho Saavedra que quiere e insiste en ser el animador de ese Festival…

“Por tanto, me estoy metiendo en un cacho que me encantaría saber si tú me puedes ayudar”

Desbordes: “No, Presidente, no lleve a Saavedra por ningún motivo, si quiere que baje el rating. ¿Con quién hablo?”

Saavedra y Kramer ríen.

Kramer, imitando a Pancho: “Bueno, Mario. Usted habla con Pancho Saavedra. Estamos en el programa Socios. Estamos pasando un momento agradable y lo llamamos y usted me dice que bajo el rating”

Pancho Saavedra: “¿En qué minuto nos cachó, ministro?”

Kramer: “¿En qué momento nos cachó, ministro? Usted siguió el juego. Ya cacha cómo es el tema de las pitanzas”

Desbordes: “Es que Tía Coty no dice nunca el Presidente”

Saavedra: “Kramer, weón, te equivocaste”

Kramer: “Oye, Mario, el Pancho me obliga y me dice ‘llámalo como Sebastián Piñera’. Pero diem la verdad. ¿En algún momento pensaste que podía ser? ¿O cachaste altiro que era un webeo?”

Desbordes: “Tuve la duda… De verdad. Pero se parece mucho la voz. No hay duda de eso. Pero Tía Coty si que no em cuadró para nada”

Kramer: “¿Cómo le dice?”

Saavedra: “Ministro, con mucho respeto, pero me cagó cuando le dijo que conmigo le iba a bajar el rating si me llevaban a mí”

Desbordes: “Si me dicen que van a poner a Pancho Saavedra, yo dije ‘esto es webeo’. Demás que podía animar, pero por que lo iba a poner. Y la Tía Coty, menos iba a decir es”

Kramer, imitando a Piñera: “Entonces, Mario, ¿cómo yo le digo a la Tía Coty? Yo quiero saber cómo me habría referido para que funcionara al decir ‘la Tía Coty’. ¿Qué habría dicho Sebastián?”

Desbordes: “No, la alcaldesa Reginato”

Kramer: “Si poh, la alcaldesa Reginato. Bueno, seguimos aprendiendo en esta modalidad de estar aquí vacilando en los Lives. Pero bueno. Le mandamos un abrazo y gracias por la buena onda”

Desbordes: “Sí, un día viernes a las 9 y media en el columpio. Está bien”

Saavedra y Kramer ríen.

Kramer: “Un abrazo, Mario”

Saavedra: “Muchas gracias por todo. Que le vaya bien”

Desbordes: “Gracias, Pancho. Un abrazo… Y ojalá lo lleven a Viña. De cariño lo otro”.

