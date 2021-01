El actor Renato Munster se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de que subiera a Twitter un mensaje de apoyo a un posteo que hizo la usuaria Maida Rodriguez, quien llamaba a “patear potos zurdos”.

El actor de “A todo dar” respondió al mensaje de Maida Rodriguez con un “Gran mensaje. Feliz año. Abrazos”, lo que desató una serie de críticas en su contra, pues la cuenta a la que respondió se había convertido además en tendencia tras cuestionar la atención de la primera guagua nacida en el hospital de Concepción.

Renato Munster aclaró posteriormente que él no está a favor de la violencia y que, por el contrario, la condena y ha mantenido una posición que va en favor de la tolerancia.

En un primer momento, Publimetro publicó por error una nota adjudicando la respuesta de Munster al tuit de Maida Rodriguez sobre el nacimiento de la guagua en Concepción, lo que es incorrecto. El posteo de Munster fue en relación al tuit que decía “patear traseros zurdos”, lo que él mismo Munster ya aclaró en redes sociales que no comparte.

“En relación a mi tweet que ha causado revuelo, quiero decir lo siguiente. No soy partidario de la violencia venga de donde venga. Por lo tanto pido disculpas por adherir a un tweet que menciona “patear traseros zurdos”. Podré estar en desacuerdo con parte de la izquierda pero no por eso usaría la violencia bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto reitero mis disculpas a quienes se sintieran afectados. En referencia a otros comentarios de esa cuenta, los desconozco y no me he manifestado en ningún sentido a ellos”, sostuvo.

Asimismo, manifestó su agradecimiento “a los que reconocen en mi historial, propender a la tolerancia. Por eso reitero mis disculpas por no haber actuado en consecuencia a mi conducta permanente en esta red. A los que me apoyaron, se los agradezco profundamente”.

