Una de las noches más violentas en la historia del conflicto entre mapuches y el Estado de chile se vivió durante la madrugada de este domingo en La Araucanía, específicamente en las comunas de Victoria, Ercilla y Curacautín, donde se registraron tomas, ataques incendiarios a vehículos y municipios quemados.

Incidentes que comenzaron luego que algunos comuneros en apoyo a la huelga de hambre y liberación del machi Celestino Córdova se tomaron las sedes administrativas de estas tres municipalidades de La Araucanía. Cuando Carabineros decidió desalojar a los manifestantes los municipios comenzaron a ser quemados.

En el caso de Ercilla las llamas no sólo alcanzaron la sede municipal, sino que además, se extendieron a otras dos viviendas aledañas. Mientras que en Traiguén el fuego destruyó la alcaldía y algunas oficinas.

Según informó Carabineros no se registraron víctimas fatales ni lesionados, pero sí fueron detenidos 20 manifestantes durante el desalojo de las municipalidades.

Además del ataque a los municipios de Ercilla y Victoria se registraron graves enfrentamientos en Curacautín, donde vecinos del edificio municipal decidieron tomar la justicia por sus propias manos y desalojar a los comuneros mapuches. El saldo final fueron dos vehículos quemados, que pertenecían a trabajadores municipales.

Alcalde de Victoria arremete contra el Gobierno

En entrevista con 24 Horas de TVN el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, contó que “nuestro municipio está absolutamente destrozado”.

“Lo que más me duele es que aquí somos once comunas de la provincia de Malleco y la mitad de las comunas estaban tomadas. Aquí estuvo el ministro del Interior y no tuvo la capacidad de recibirnos (…) la presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad”, complementó el jefe comunal.

Por último, Jaramillo culpó al Gobierno de la violencia en La Araucanía y dijo que “tenemos autoridades incompetentes, autoridades sordas, como es un gobernador que no se hizo presente, que no contesta ni mensajes ni los WhatsApp”.

