La Dra. Cordero siempre da que hablar, esta no fue la excepción.

El pasado miércoles, el cantante Tito Fernández fue formalizado. Todo tras la querella patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Según la acusación, el artista habría obligado a mujeres a realizar favores sexuales.

«Una vez dentro de la habitación, el sujeto sacó un cuchillo. Lo posó en mi garganta, me hizo jurarle una vez más lealtad, obediencia y silencio. Me obligó, asimismo, a jurar tener siete encuentros sexuales más con él en ese lugar. Me amenazó con aplicar castigos si decidía desobedecerlo o relatar lo sucedido”, señaló una de las víctimas, según un documento de la fiscalía.

Las duras palabras de la Dra. Cordero

Tras esto, la doctora María Luisa Cordero, no dudó en referirse al tema en el programa radial Sentido Común de radio El Conquistador que conduce junto a Eduardo Fuentes.

«¿Cómo se va a acusar a Tito Fernández de violar a personas mayores de 40 años, que una de ellas se concertaba con él en los moteles? ¿Eso es un paradigma de la violación? La violación tiene otras características, es un acto agresivo, rompe el respeto por la otra u otro, es impredecible», partió diciendo la psiquiatra.

Además agregó que: «Yo no creo que ninguna persona que haya sufrido abuso sexual y violación haya concertado la cita para que la violen. Entonces hay una serie de elementos realmente muy tendenciosos y muy malintencionados de parte de las denunciantes».

«No es no»

Tras esto Eduardo Fuentes señaló que «llegado el momento dices que no y ese ‘no’ tiene que ser respetado por mucho que estés dentro de un hotel. El no es no».

Sin embargo, Cordero discrepó con las palabras del animador: «si voy a un motel con un hombre es porque el hecho de la cita ya implica que vamos a tener un encuentro sexual (…) Si tú no quieres tener sexo con una persona no busques el escenario propicio para que eso suceda. Te encontrarás en un restaurante, en una plaza. No concuerdo con esa frase que dicen las feministas del discurso actual porque es irracional», indicó la mujer.

«Si tú vas a un motel es porque está implícito que va a haber un encuentro sexual. Un motel es un lugar donde se va a tener encuentros sexuales», afirmó después.

