Pese a la violencia de los antisociales, ambas afectadas resultaron con lesiones leves. Horas más tarde, el vehículo fue recuperado en la comuna de Recoleta y no se registraron detenidos.

Una de las víctimas del robo relató lo sucedido a 24 Horas. «Me rompieron el vidrio, yo puse resistencia, peleé y me golpearon, me trataron de bajar del auto desde el pelo y no podían porque tenía el cinturón (…) Otro tipo se metió al auto para sacarme el cinturón y yo lo agarré de los testículos y, Dios mío, se los apreté para matarlo porque me daba tanta rabia», detalló la mujer, mayor de 60 años.