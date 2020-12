El ex ministro de Defensa y precandidato presidencial del PRI, Mario Desborde, se mostró este miércoles a favor del derecho de los ciudadanos a tener un arma de fuego en su casa, siempre que pasen los controles psiquiátricos y cumpla con todos los requisitos.

Desbordes se mostró contrario a que las personas deban entregar sus armas, señalando que “yo haría un llamado a la gente a que si se quiere tener un arma se prepare bien, sepa usar un arma. Yo sé usar un arma, fui policía, se que puedo dispararla, alguna vez como policía la usé, la ciudadanía tiene que comprender que tener un arma es algo demasiado delicado, por tanto, tiene que usarla bien, estar psicológicamente preparado, haber quizás un control psicológico más estricto y sobre todo tiene que haber un control desde las policías”.

“Yo defiendo el derecho del ciudadano honesto, que pasa los controles psiquiátricos, que cumple todos los requisitos para que en su casa tenga un arma de fuego, si el cree que está en condiciones de hacerlo”, sostuvo, añadiendo que “prohibir totalmente las armas en particular (…) no me parece, cómo va a ser esa la solución”.

Con ello, Desbordes coincidió que “en determinados barrios estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia, en especial en los sectores más vulnerables”, agregando que “eso salta a la vista, uno lo ve en las poblaciones. No cabe duda que muchas veces la policía tiene menor poder de fuego que el narcotráfico, que la policía no tiene necesariamente equipamiento adecuado para enfrentarlo”.

“Y que la policía que se atreva a actuar, no puede ser que algunos estén planteando que no puedan haber nunca más armas en manos de particulares, o sea, el particular el ciudadano de a pie no puede tener un arma en su casa, pero el delincuente afuera tiene las que les da la gana”, sostuvo. Consultado al respecto, Desbordes también dijo estar “a favor de legalizar (la marihuana), pero creo que el debate hay que abrirlo primero, es lo que pasó en Uruguay y no seguir frenando la marihuana medicinal”.

Frase de Sichel

El también candidato presidencial del PRI se refirió además a las palabras del ex presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, quien planteó que “ojalá no terminemos en una política de codazos en que persigamos a aquel que apoya a alguien de Chile Vamos, simplemente por no ser del mismo partido, yo creo que es un error torpe”.

Según Desbordes, “no existe un solo codazo, me llamó mucho la atención la declaración de Sebastián, sería bueno que la explique, él tiene que tener mucho cuidado, porque cuando él hace esas declaraciones, la gente que está mirando desde afuera puede creer que en nuestra coalición estamos a los codazos, impidiendo que él sea candidato, eso es falso, lo hemos invitado, él está invitado por todo el mundo”.

“Él podría postular en el consejo de Renovación, por supuesto que sí puede, basta con que se escriba una carta que diga que él quiere ser candidato y que tenga 30 consejeros que es una cantidad pequeñita y podría postularse al consejo de RN”, sostuvo.

A su juicio, “no ha habido un solo codazo, es una frase de él y él tendrá que explicarla, hay que tener mucho cuidado, si vamos a hablar de flair play, hay que cuidar a la colación y no generemos la imagen hacia afuera de que aquí estemos con malas prácticas, porque no es verdad”.

/psg