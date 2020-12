Tras una compleja tramitación que contempló un primer rechazo por parte de la Cámara, una posterior insistencia desde el Gobierno y largas horas de negociación con los gremios, el proyecto de reajuste al salario del sector público fue despachado desde el Congreso.

Así lo determinaron hoy los diputados tras citar este martes a una sesión especial en medio de la semana distrital en la que aprobaron el proyecto considerando las modificaciones hechas por el Senado la semana pasada.

De esta manera se considera un reajuste de 2,7% para aquellos funcionarios que reciban hasta $2 millones de remuneración y 0,8% para quienes estén sobre ese monto. Mientras que las altas autoridades no tienen ningún tipo de reajuste.

Además se aprobó un bono especial para trabajadores de la salud a propósito de la contingencia generada por la pandemia y que cumplan determinadas condiciones.

Tras el despacho del proyecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó: “Le agradezco al Congreso que lo haya aprobado, creo que tenemos un buen reajuste y se pagará en estos días”.

“Tuvimos jornadas bien maratónicas y nosotros planteamos con mucha honestidad que este tenía que ser un reajuste distinto: vivimos un año excepcional, donde al preocupación de la gran mayoría de los chilenos es que no tienen pega o el temor a perderla, en circunstancias que el sector público afortunadamente no tiene ese problema, es el único sector de la economía que no perdió sus puestos de trabajo y tampoco vio mermado su sueldo”, dijo.

“Pedimos un esfuerzo y tenemos un reajuste distinto, es más moderado que cualquier otro año reciente, es lo que corresponde. Creo que los chilenos no entenderían que aquí obráramos como si aquí no hubiera pasado nada”, agregó Briones.

En esa línea, recalcó que “la plata del reajuste no viene de Marte, viene de los propios chilenos que la pagan con sus impuestos y nosotros tenemos que administrar esa plata, entonces en un año complicado como este, donde tenemos tantas prioridades (…), los recursos son escasos y creo que ese punto fue entendido”.

