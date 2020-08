Luego de confirmarse la muerte de Ámbar Cornejo, el matinal Buenos días a todos continuó cubriendo el crimen que impacta al país.

Durante toda la semana, el espacio matinal de TVN siguió la búsqueda de la adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado en la casa de Hugo Bustamante, pareja de su madre.

Tal impacto generó el deceso de la joven, que la periodista del espacio, Daniela Múñoz, se tomó 30 segundos para compartir un profundo mensaje.

En la misma línea, los panelistas habituales del matinal se mostraron acongojados con el crimen y manifestaron su preocupación por la libertad de Bustamante, quien ya había asesinado a dos personas en la misma comuna.

El descargo del doctor Ugarte

Consultado sobre la situación, que lo mantuvo en silencio durante largo rato, el doctor Sebastián Ugarte finalmente se descargó. «Me repugna saber que a veces no hay justicia, que criminales así estén libres. No me siento orgulloso, ni tranquilo que eso ocurra en el país», dijo, con evidente preocupación.

«Disculpa que sea tan duro, pero algo no está bien aquí», dijo, en respuesta a la pregunta de Ignacio Gutiérrez.

