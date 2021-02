Marcos Cortés, padre del bebé de un año que fue baleado en el Parque de los Reyes, en la comuna de Santiago, contó detalles acerca del intento de asalto que sufrió durante el fin de semana.

Ayer, el subprefecto Jorge Aguillón, jefe de la Brigada Investigadora Robo Centro Norte, entregó los primeros antecedentes: «En forma sorpresiva (el padre) es abordado por dos sujetos que se estaban desplazando en una motocicleta, con cascos y armas de fuego. Se produce un forcejeo, ya que la víctima mantenía un banano con dinero en efectivo y los sujetos tratan de robar este dinero».

«Disparan al aire, produciéndose un forcejeo y tratan de sustraer al niño, con la finalidad de intimidar a la víctima. La víctima procede a proteger a su hijo. Se produce un segundo disparo, el cual llega de lleno en la pierna izquierda (del niño)», indicó.

unto con confirmar esta información, Cortés aseguró a CHV Noticias que «yo no dejé a mi hijo, salimos corriendo. Veo una moto que me estaba siguiendo y me metí al parque. Cuando llego a la pileta veo a la misma moto y se me pega al lado».

«Me querían quitar a mi hijo y yo lo abracé. ‘Si quieres mátame, pero deja a mi hijo, no le hagas nada’», le habría dicho al antisocial.

Pide justicia

Hasta el momento, no hay detenidos por este hecho. «Tiene que haber justicia. Una persona mayor se metió con un niño, con mi hijo que ni 2 años tiene. No es posible», indicó Marcos.

Además, se confirmó que el niño de 1 año y 11 meses sigue internado en el Hospital Félix Bulnes y está fuera de riesgo vital.

