La abuela materna de Tomás Bravo, Elisa Martínez, sacó la voz luego de que su hermano, ceñido como el único sospechoso por el deceso del menor, fuese detenido.

En entrevista con CHV Noticias lo defendió: «Siempre ha dicho que es inocente y nosotros confiamos en él», sostuvo.

«Es un dolor muy grande que él esté en este momento detenido, pero hasta que no se compruebe que él es culpable, él sigue siendo inocente», agregó.

Y explicó por qué confía en él: «Porque es mi hermano, porque he vivido siempre cerca de él, porque él me ha ayudado a criar a mis hijas, porque siempre ha tenido contacto con niños, con nosotros. Me costaría creer algo así. Claro que confío en él».

La mañana de este sábado, el persecutor José Ortíz señaló que la Brigada de Homicidios ingresó al domicilio de Escobar y que encontraron una libreta de anotaciones. Ahí divisaron una especie de mapa del sector donde habría desaparecido Tomás.

Estaba diseñado, según la descripción, «con señalamientos de la distancia y los tiempos, un plano hecho a mano que estaba en la pieza del propio imputado».

Sobre ese hallazgo, Elisa Martínez fue clara: «Sé que hizo un bosquejo (…) pero fue porque mi sobrino le dijo que hiciera ese plano de dónde él había dejado el niño para ubicarse para la búsqueda». Y agregó que «fue como un dibujo de las partes donde él había andando con el niño y dónde lo había dejado, pero lo hicieron acá cuando desapareció el niño (…) para poder ir a buscarlo».

Respecto al hallazgo del cuerpo de Tomasito también tuvo palabras. «No tengo palabras para lo que ha sucedido. Son dos penas que tengo y espero primero que haya justicia por Tomasito, que eso es lo más importante en este minuto. Ya se encontró gracias a Dios, podemos tener la tranquilidad de que lo encontraron. No era en las condiciones que queríamos, pero ya se encontró su cuerpo y ahora queremos que se haga justicia».

«Tiene que ser alguien enfermo, o alguien con problemas graves. Es que no sé, por qué alguien nos hizo ese daño, para qué. Quisiera tener esas respuestas, quisiera saber luego qué fue lo que pasó y quiénes fueron o quién fue y por qué, porque no me cuadra nada», expresó.

/gap