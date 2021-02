Éxito inicial: cifras positivas. El inicio de la vacunación masiva permite pensar por primera vez que la crisis sanitaria está más cerca de su fin que de su comienzo. Y aunque la cifra de vacunados total sigue siendo baja por ahora, es particularmente alentadora, pues después de un año dolorosamente negro, es la primera gran señal de que hay luz al final del túnel. Y a pesar de que aún queda un largo camino por delante, es probablemente el paso más importante que se ha dado hasta ahora.

En buena medida se debe a la oportuna gestión del gobierno, que logró resolver el problema de la importación de vacunas en un momento crítico. En medio de una verdadera guerra fría por los fármacos, logró conseguir acuerdos con al menos cuatro grandes empresas farmacéuticas que le permitirán importar al menos 30 millones de dosis. Una historia de éxito, sobre todo en comparación con algunos vecinos.

Pero también se debe a que los sectores opositores al gobierno, incluidos gremios colegiados y movimientos sociales, han encontrado una forma de colaborar con la hoja de ruta evitando un confrontamiento directo y artificial que de nada sirve para resolver el problema de fondo. De algún modo, por fin, todo se parece estar encaminando hacia una solución definitiva a la crisis sanitaria más grande que ha azotado el país desde 1918.

Encuestas: un alza por defecto. Es en este contexto que el oficialismo tiene mucho que ganar. En parte, porque no tiene nada que perder. En los últimos dos años, tanto el Presidente como el gobierno han roto todos los récords de impopularidad. Obviamente, entonces, cualquier impulso positivo sirve para crecer. Y en este caso hay buenas razones para pensar que un incremento en la aprobación de la gestión del coronavirus podría llevar a un aumento en la popularidad general.

Las encuestas apoyan el punto anterior. Muestran que ambas tendencias están correlacionadas. Es decir que a medida que aumenta la aprobación al gobierno para combatir la pandemia, aumenta el porcentaje de apoyo a su gestión general. La encuesta Cadem, por ejemplo, muestra que todos los puntos altos en la evaluación del gobierno en el último año coinciden con los puntos altos en la evaluación a su reacción a la crisis sanitaria.

Esta interacción debe ser leída a la luz de los eventos políticos más amplios. Sin la protesta social en primera plana, y con el calendario electoral resuelto, el principal ítem de evaluación naturalmente pasó de ser la ejecución política del gobierno a su gestión de la crisis del coronavirus. En resumen, mientras mejor lo haga Piñera en el proceso de vacunación masiva, más posibilidades tiene de mejorar la posición de negociación del gobierno en su último año.

Chaquetas rojas: vuelve la eficiencia, el optimismo. Un factor que ayuda a explicar tanto los buenos resultados iniciales del proceso de inoculación, como la percepción de una buena gestión por parte del gobierno, es el retorno al modelo de las chaquetas rojas, que caracterizó tanto el primer gobierno de Piñera como el comienzo del segundo, y que había desaparecido ante la senda crisis política que se desató a partir del estallido social de octubre de 2019.

El modelo, basado en principios de eficiencia empresarial, y que sin duda fue una de las razones por las cuales Piñera se impuso en la elección de 2017, calza perfecto con el proceso de vacunación masiva que comienza. Pues lo que más urge en este momento es entender los procesos comerciales y ejes operativos que pueden garantizar tanto la distribución de los remedios como la misma vacunación.

Obviamente este éxito también depende de que el modelo efectivamente funcione y sea consistente a través del tiempo. Pues, de mediar retrasos o errores, el escenario favorable se podría transformar rápidamente en una pesadilla para el Presidente. Si Piñera no logra brillar en lo que mejor sabe hacer, mejor cerrar por fuera. Si no puede entregar eficiencia en un proceso teóricamente mecánico, es que no hay mucho más que hacer.

Riesgo: rencillas políticas, expectativas y promesas sin cumplir. Los riesgos no son solo técnicos. Hay mucho en juego políticamente. Hasta el momento la oposición ha cooperado, y los aplausos a la buena gestión inicial han sido transversales. Pero no tiene por qué siempre ser así. Pues, considerando que la masa de la vacunación ocurrirá en medio del intenso proceso electoral, podrían empezar a ganar tracción críticas nimias que no tendrían validez alguna en un año normal.

El riesgo de fallar en el proceso de inoculación podría tener un importante impacto en el proceso eleccionario. Similar a lo que pasó a comienzos de la pandemia, un tema netamente técnico y científico podría pasar a ser un tema político e ideológico. Los vientos están calmos por ahora, en medio de las vacaciones. Pero no sería sorpresa si inesperadamente cambian de dirección apenas comiencen las campañas electorales.

La tarea primordial de Piñera, entonces, es garantizar una vacunación ordenada y efectiva. Incluso por sobre cualquier consideración política o electoral. Pues, a esta altura, con todos los problemas que ha tenido para mantener a su gobierno encaminado, lo peor que podría pasar es que las altas expectativas terminen siendo una nueva serie de promesas sin cumplir, pues abriría un flanco peligroso que solo traería más incertidumbre e inestabilidad.

Oportunidad: potenciar a la derecha en el trecho final, dejar una marca. Los beneficios de conducir un proceso de inoculación exitoso no son solo para Piñera, son para todos aquellos que aún se identifican con el oficialismo. Pues, cualquier alza en la aprobación presidencial sin duda vendría con un alza de la aprobación al gobierno y al sector en general. Entre otros, se beneficiarían todos aquellos que buscarán disputar las elecciones de abril y noviembre bajo la etiqueta de la derecha.

Ahora bien, más que darles un impulso a Chile Vamos, lo que realmente lograría una buena gestión sería solidificar la ventaja que la coalición ya lleva. Pues, en contraste de lo que muchos creen, la derecha es la favorita para ganar las elecciones de 2021. Estudios muestran que no solo tiene una alta probabilidad de llegar en el primer lugar para la elección de constituyentes, sino que además de elegir al próximo Presidente de la República.

Por lo pronto, es también la última gran oportunidad de Piñera para destacar personalmente. Entre todos los errores y omisiones de su gobierno, además de los conflictos internos recientemente descubiertos, es seguro decir que no volverá a La Moneda. Por lo mismo, terminar su mandato y la pandemia al mismo tiempo podría ser el mejor de los resultados a los cuales podría aspirar a esta altura.

El secreto: repartir las ganancias a todos los sectores. No queda espacio para errores-no-forzados. No queda tiempo para improvisar. Hacer uso político de la pandemia, como lo ha hecho el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, podría ser devastador. Si el Presidente busca sobreexplotar su gestión, encontrará resistencia de todos aquellos que hasta ahora se han encausado para colaborar. Si insiste en capitalizar personalmente, la misma gente será la que una vez más le de la espalda.

El éxito depende de Piñera y de que haga lo que mejor sabe hacer: administrar. No es una tarea pequeña, pero no es una tarea compleja ni desconocida. Pero para que sea políticamente eficaz, tendrá que saber repartir los dividendos del éxito a tiempo, reconociendo en sus contrapartes sus legitimas demandas y sugerencias. Una deficiencia que hasta ahora no ha logrado suplir con parsimonia.

Por Kenneth Bunker para ex-ante.cl