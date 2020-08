Este lunes se dio a conocer que la pareja de Hernán Calderón Jr., Rebeca Naranjo, presentó una querella en contra de su suegro, Hernán Calderón, y quienes resulten responsables en calidad de cómplices o encubridores, por el delito de abuso sexual reiterado. La acción judicial fue ingresada al Cuarto Juzgado de Garantía, la que fue decretada en reserva, según dio a conocer Publimetro.

Según consigna el escrito, “a fines de septiembre de 2019, junto a mi pareja Hernán Calderón Argandoña, nos fuimos a vivir al departamento de su padre, Hernán Calderón Salinas”. En el relato, Naranjo señaló que “durante los primeros meses de estadía en el departamento del señor Calderón Salinas no tuvimos mucho contacto con él puesto que éste salía temprano a trabajar y llegaba por la noche”.

Pero todo cambió cuando a mediados de febrero de 2020, Calderón Salinas comenzó a llamarla constantemente “para preguntarme cómo estaba su hijo y cómo estábamos nosotros como pareja. En un principio, yo consideré que era una actitud de padre preocupado, no obstante, al pasar el tiempo los llamados fueron incrementando, esta vez preguntando específicamente por mí y mi ubicación. Frente a esto, yo le consulté la razón de sus llamados constantes y él me señaló que como vivía en su departamento yo le debía explicaciones, lo que en ese momento entendí como una regla de su hogar”.

La pareja de Hernán Calderón Jr. aseguró que desde marzo, “comencé a percibir una actitud extraña por parte del Sr. Calderón, él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones. A modo de ejemplo, puedo señalar que el día 8 de marzo el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado, comentándole a mi amiga Karen Siciliano Cabezas, que tenía duda de sus intenciones”.

El 20 de marzo, en tanto, “el querellado me llama y nuevamente me pregunta dónde estaba y por qué no había dormido en el departamento. Tengo la sensación que al Sr. Calderón Salinas le preocupaba mi ubicación después del incidente, porque pensó que yo hablaría o lo denunciaría, pero nunca tuve el coraje de hacerlo, conozco el poder que él tiene a nivel legal y esto me mantenía bloqueada, con mucho miedo de actuar. Tampoco encontré las palabras para explicarle a mi pareja lo que estaba sucediendo”.

Rebeca Naranjo consignó que a principios de junio protagonizó una pelea con Hernán Calderón Argandoña, motivo por el que aprovechó de irse del departamento. La asesora del hogar, Laura, la ayudó a recoger sus pertenencias y las llevó a un vehículo en el subterráneo. Cuando esperaba que volviera, “don Hernán Calderón Salinas me dice que no quiere que me vaya, a lo que le respondo que me voy a ir del departamento. Luego, el querellado me señala ‘Yo quería que tú fueras mía, ¿no te atreves?, yo le digo que está loco y justo llega el ascensor con la asesora del hogar. Terminé de recoger mis cosas y bajo con ella para que me ayudara a meterlas a mi automóvil”.

Sobre lo ocurrido el 11 de agosto, la pareja de Hernán Calderón Jr. relató que estaban en el departamento del joven de 23 años cuando le pidió el celular, luego recibió un llamado de Laura, “y contesta ‘ya Laurita, voy para allá’. En ese instante Hernán Calderón Argandoña toma su celular y le toma foto a mi teléfono, yo le pregunto qué hace, él no respondió, yo solo pude observar que en mi celular estaba abierta la conversación de WhatsApp con su padre. Él me entrega mi celular, me dice que nos vemos en un rato y se retira del departamento”.

A eso de las 18:00 hrs. recibió a 20 efectivos de Carabineros consultándole por la presencia de “Nano”. “Yo les indico que él no está en el departamento, pero de todas formas permito que entren a revisar. Al pedir una explicación de lo que estaba ocurriendo, me indican que lo están buscando, por un incidente de violencia intrafamiliar en que supuestamente le habría ocasionado lesiones a su padre”.

“Una vez se retiraron los funcionarios policiales del departamento, intenté contactarme con Hernán Calderón Argandoña para saber qué había pasado, sin poder lograr comunicación con él”, cerró.

