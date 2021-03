Hay temas de los cuales parece que Chile no logra escapar. La razón es simple, dirán algunos: mientras el problema no se resuelva, reaparecerá. Y eso es lo que ha sucedido en La Araucanía. El asunto es que parece que nadie tiene claro por donde pasa la solución. Esta semana, mientras algunos proponen aplicar el Estado de Sitio ante la escalada de violencia y el aumento de tomas –hasta el 23 de febrero iban 60, lejos de las siete que hubo en el mismo periodo del año pasado (ver nota) – otros apuntan sus dardos a la inoperancia del Estado en la entrega de tierras.

El hecho, como coincidieron varios columnistas esta semana, es que avanzamos hacia una peligrosa “normalización” de la violencia en la zona. ¿Hacia dónde nos llevará eso? Para Oscar Guillermo Garretón el panorama parece acercarnos más a países como Colombia o México, que a Argentina, como algunos sugerían hace algún tiempo. Y la razón es simple, según él: Ese modelo, el de Colombia y México, “nace cuando nadie, ni izquierdas ni derechas, ni gobiernos, Parlamento o jueces, están dispuestos … a pagar los costos de terminar con la violencia y el desorden público”.

Y eso es para Garretón lo que está pasando, más aún cuando tenemos “un Legislativo ambiguo cuando no amparador y azuzador de la violencia” y “un Poder Judicial de un garantismo inepto para el Chile actual”. Y la inevitable pregunta que surge, según él, es si ¿queremos vivir en ese modelo en el futuro? Antes de responder hay que tener claro que no se puede soñar “con algún futuro de paz nacido de la violencia. Esta, a donde llega, nunca para por sí sola”. La evidencia, después de todo está ahí, en esa “marcha hacia la locura” que siguieron Colombia y México.

Pero cuál es el camino de solución, si es que existe alguno. Para Cristián Valenzuela el error está en presentar el problema como un asunto multidimensional. Para él, “lo que ocurre en La Araucanía no es una reivindicación histórica. Son actos graves de terrorismo que han ido en aumento y cuyos responsables quedan en la absoluta impunidad”. Y la respuesta es “cumplir y hacer cumplir la ley”. De no hacerlo, advierte, nos enfrentamos al peligro de una nueva Guerra de Arauco, pero ya no entre mapuche y chilenos, sino entre chilenos, civiles que ya han comenzado a armarse.

Y volviendo a los hechos que llevaron a reabrir el debate sobre la situación de la Araucanía, es interesante leer la entrevista publicada esta semana en La Tercera a la hija de la dueña de la casona incendiada Micaela Becker, donde entrega detalles de lo sucedido. Y la nota de Víctor Rivera y Carlos Zamorano sobre los planes que prepara el gobierno con el Ejército, la PDI y Carabineros para enfrentar el tema y que contemplan “patrullajes mixtos”.

