El periódico británico Financial Times destacó que, camino a la elección presidencial de noviembre, los políticos “populistas y díscolos” suben en las encuestas mientras que los líderes de mayor recorrido y la elite clásica no logran reconocer sus falencias.

En concreto, se habló acerca de la diputada Pamela Jiles (PH), con su baile tras la aprobación en la Cámara del primer retiro del 10% (que ella misma impulsó); y de los alcaldes Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI).

“Con la clase gobernante tradicional chilena fallando para proveer soluciones a las demandas de los protestantes, después de una ola de demostraciones que partió en 2019 y continuó el año pasado, una nueva clase de político ha emergido. En vez de venir de la muy impopular elite, sus raíces están mayoritariamente en la política municipal, movimientos ciudadanos y los medios de comunicación”, señaló el medio.

“Los candidatos en la delantera de las encuestas para la presidencial de noviembre son alcaldes que se han separado de la clase política establecida. En la derecha está Joaquín Lavín, el alcalde de una comuna adinerada, entendedor en redes sociales. En la izquierda está Daniel Jadue, el alcalde comunista de un área oprimida de la capital chilena, que ganó apoyo al abrir una farmacia popular, vendiendo medicinas baratas”, añadieron.

En el artículo, el FT aseguró que Jadue es visto como un “solucionador” que ha hecho de su agenda poner atención a problemas de los servicios públicos, y que con su farmacia logró romper un monopolio privado.

Por otro lado, el FT recordó una serie de iniciativas que todavía resuenan en la mente de los chilenos cuando se habla de Lavín: la lluvia artificial de Las Condes, los “centros” de esquí en el Parque Los Reyes y las playas en el río Mapocho.

Sumado a ello, también mencionó sus constantes apariciones en programas de TV, especialmente matinales.

No obstante, el citado medio conversó con dos expertos que no parecen del todo convencidos acerca de la “sustancia” de ambas cartas a La Moneda.

Marta Lagos, directora ejecutiva de Latinobarómetro, señaló que ambos son “neopopulistas”. “Ninguno tiene un programa o equipo. Están solos. Solo ofrecen arreglos a corto plazo y solo han tocado la superficie con soluciones inmediatas”, explicó.

“¿Cómo puede la coalición más exitosa de los últimos 100 años autodestruirse a tal punto para no solo no ganar una elección, sino que tampoco tener un candidato? Si lo tuvieran, Jadue no estaría cerca de donde aparece hoy”, inquirió el analista político Robert Funk.

Como el FT todavía cree que hay tiempo para que emerja una o más caras en las encuestas, la publicación espera que la ola de populismo continúe.

“Queda por ver cuáles serán las consecuencias para el tan elogiado modelo económico amigable al mercado”, dijeron, el mismo que está bajo la lupa de la calle y que incluso gatilló la victoria del Apruebo en el referendo de octubre, por sobre el 22% del Rechazo.

Con todo, salgan o no nuevas figuras de esta naturaleza, Financial Times baraja que la misma pregunta aplicará para quienes se sumen a esta generación de políticos: “¿podrán prevenir la explosión de más descontento social causado por los altos niveles de inequidad, exiguas pensiones y servicios públicos precarios?”

/psg