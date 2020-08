La hija de Hugo Bustamante se volvió a referir a la acusación contra su padre, único sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo.

La mujer de 30 años, madre de dos niños, relató el drama personal y familiar que vive durante las últimas semanas.

«Mi hijo menor no asocia, no entiende mucho la verdad porque es muy chiquito. Pero mi hijo mayor sí, de hecho en mi casa no se prenden televisores porque esto está recién y el decir mira lo que hizo mi tata, por qué está en la tele, qué fue lo que hizo. Mi hijo mayor sabe leer, entonces que él esté leyendo que su tata está acusado de matar a alguien… es fuerte». Así lo contó, en entrevista con Bienvenidos.

«Ha sido un proceso difícil porque simples cosas como ir a comprar y ver carteles de esta niña (Ámbar), o carteles con el hashtag de pena de muerte para Hugo Bustamante, es fuerte», sostuvo.

Sentimientos

También se le consultó sobre sus sentimientos hacia Bustamante. «En estos momentos siento rabia, siento impotencia, pena, porque es fuerte. No es algo que viví una vez, es la segunda vez que lo paso. Pero la diferencia es que ahora tengo una familia detrás. La primera vez caí, pero ahora no puedo hacerlo», respondió.

«No sé si sería capaz de pararme frente a él. Mis sentimientos, en estos momentos, es rabia. Que le dieran una cadena perpetua y no saliera nunca más de ahí. Él es un peligro. Muchas veces cuando hablan de él siento que están hablando de una persona que no conozco», cerró.

