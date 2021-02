Ellos llegaron. Estaban por todas partes. Pero luego se fueron. Los monolitos de metal eran la tendencia de Internet hasta hace unas semanas. Todo comenzó cuando los agentes del Departamento de Seguridad Pública y la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah mientras realizaban un estudio de borrego cimarrón salvaje el pasado mes de noviembre vieron una misteriosa torre de metal brillante que sobresalía del suelo rocoso de un cañón. Las imágenes de la torre, que llegó a ser conocida como el “monolito de Utah” debido a su parecido con objetos similares en “2001: Odisea del espacio”, se viralizaron rápidamente.

Aunque se encontró el 18 de noviembre, la estructura parecía haber estado en el cañón desde hacía décadas. Luego desapareció el 27 de noviembre. El mismo día, apareció un segundo monolito en Piatra Neamț, Rumania, sólo para desaparecer el 2 de diciembre. Fue entonces cuando apareció un tercero en Atascadero, California. Después de esos tres, apareció otro monolito. Luego otro. Un mes después de que se descubriera el monolito de Utah, al menos 87 torres metálicas similares han aparecido en todo el mundo. Pero entonces, de repente, dejaron de aparecer. Y justo cuando los cibernautas de todo el mundo comenzaban a pensar que el misterio del monolito había terminado para siempre, ha aparecido uno nuevo en Europa.

Nuevo monolito, ahora en Turquía

La ‘locura monolítica’ que se apoderó del mundo a fines del año pasado aún no ha terminado. Un monolito ha aparecido de un yacimiento declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO llamado Göbekli Tepe en la provincia de Sanliurfa, Turquía.

Turkey’s ‘mysterious monolith’ at Gobeklitepe, an ancient temple in Turkey and a UNESCO World Heritage site, draws local attention pic.twitter.com/X1gkBUamh4 — Reuters (@Reuters) February 5, 2021

La misteriosa estructura, que mide 3 metros de alto y está inscrita con una antigua escritura turca, fue encontrada por un agricultor el 5 de febrero. Según Associated Press, la inscripción en el monolito dice “Mira el cielo, verás la luna”. Tras la aparición, se desplegó a los militares para vigilar la estructura y también investigar sus orígenes. Las autoridades ahora están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e investigando vehículos que pudieron haber transportado el monolito al yacimiento, si es que lo puso alguien. Fuat Demirdil, propietario del campo donde apareció el monolito, dijo a los medios locales que no sabía cómo llegó la enigmática estructura.

“No sé el motivo, pero creo que podría tener algo que ver con alguna campaña de marketing”, dijo Demirdil. “Pero no estamos seguros”.

Por su parte, el gobernador de Şanlıurfa, Abdullah Erdin, se negó a revelar información y dijo que se está realizando una investigación científica.

“No hay información que pueda darles en este momento”, expresó Erdin en una rueda de prensa. “Los expertos que son competentes están haciendo una investigación. Se ofrecerá una explicación sobre qué es el objeto en poco tiempo”.

Göbekli Tepe es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa cerca de la frontera con Siria. Alberga estructuras megalíticas que se remontan al décimo milenio antes de Cristo. En el año 2000, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt lanzó una teoría revolucionaria al proponer que Göbekli Tepe fue el primer templo de la historia de la humanidad.

Sin embargo, apenas cuatro días después de su aparición ya ha desaparecido inexplicablemente. Sea como fuere, la presencia del monolito también ha tenido un impacto positivo en la región. Cientos de turcos han acudido en masa para ver con sus propios ojos el artefacto de metal. Una pareja estaba tan sorprendida por la noticia del misterioso objeto que viajaron más de 1.400 kilómetros para verlo. Y dado la naturaleza misteriosa, así como la presencia de soldados custodiando el monolito, han surgido diferentes teorías sobre su enigmático origen. Algunos han sugerido que, al igual que las otras estructuras en todo el mundo, tiene una conexión extraterrestre.

“En este momento, se descubrió un monolito en un antiguo sitio arqueológico de 12.000 años de antigüedad que alguna vez fue el sitio de un templo sagrado”, escribió Scott C. Waring en su blog UFO Sightings Daily. “El objeto se ve en el video rodeado por cuatro postes con cinta de advertencia envuelta para evitar que las personas toquen el objeto. Pero lo más desconcertante de todo, es que hay soldados militares turcos con rifles de asalto que protegen el monolito. Ahora bien, si esto fuera solo arte, no habría soldados. Las únicas razones por las que el gobierno turco enviaría soldados son si pensaran que este objeto podría ser en realidad una reliquia extraterrestre que aterrizó en este lugar. Ven el monolito como un posible artefacto alienígena y que si cae en las manos equivocadas podría suponer un riesgo para la seguridad nacional turca. Así que lo protegen hasta que lo examinan expertos científicos y deciden qué es realmente este artefacto desconocido”.

Si bien los expertos en el tema extraterrestre se muestran entusiasmados con el descubrimiento, los más escépticos consideran que el monolito ha sido colocado por artistas locales o imitadores de los creadores originales del monolito de Utah, un colectivo de arte conocido como “The Most Famous Artist”. El fundador del grupo, Matty Mo, dijo que los monolitos en los Estados Unidos fueron colocados para animar a todos después de un año miserable.

“Qué mejor manera de terminar este año que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres hicieron contacto solo para decepcionarse de que sea el The Most Famous Artist jugando una mala pasada otra vez”, manifestó Mo al blog de noticas Mashable el pasado mes de diciembre. “Puedo decir que somos bien conocidos por acrobacias de esta naturaleza y en este momento estamos ofreciendo auténticos objetos de arte a través de monolitos como servicio. No puedo emitir imágenes adicionales en este momento, pero puedo prometer más sobre esto en los próximos días y semanas. Tenemos varios coleccionistas interesados ​​y esperamos cerrar una venta dentro de la semana.”

También hay que decir que esta explicación no ha convencido a los teóricos de la conspiración, quienes creen que los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, está trabajando activamente para ocultar la evidencia del “Primer Contacto” extraterrestre. Bueno, es una posibilidad.

