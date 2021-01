El precandidato presidencial independiente Sebastián Sichel se definió hoy como un liberal demócrata, marcando distancia con el concepto de socialdemócrata utilizado por Joaquín Lavín, porque -según dijo- tiene una mirada diferente en cómo el Estado soluciona los problemas de la gente.

Sichel indicó que “soy liberal hace muchos años, me he definido como tal, por eso me fui de la Democracia Cristiana. Soy un liberal de centro de hace muchos años (…) hay tantas dimensiones del liberalismo, me siento un liberal comunitario”.

“Yo quiero ser súper claro, yo no soy socialdemócrata, tengo una diferencia fundamental en eso, principalmente en la calidad de las políticas públicas que hace el Estado en Chile, de la solución concreta que hace de los problemas el Estado”, añadió.

En agosto pasado, el alcalde de Las Condes expresó que que lo que requería el país era “un gobierno de centro, que incorpore muchos conceptos de la socialdemocracia”. Tras esto, se abrió un profundo debate en el sector y posibilitó el surgimiento de la precandidatura de la autoridad comunal de Providencia, Evelyn Matthei.

Sichel sostuvo que “soy un convencido de que lo público sea solo lo que hace el Estado para solucionar los problemas de los chilenos. Creo que el Estado juega un rol fundamental, pero tiene que llamar a los privados a contribuir a la solución de los problemas públicos”.

“La socialdemocracia puede ser un estado superior, que avanza mucho más, pero con la calidad del estado que tenemos en Chile, ser socialdemócrata es de una complejidad gigante. Esto no significa que no crea que el Estado tiene un rol preponderante, pero que sea el ejecutor de las políticas, no y ahí tengo una diferencia, por eso me siento un liberal demócrata y no un socialdemócrata”, enfatizó.

En relación a la despenalización del uso de algunas drogas, Sebastián Sichel dijo que “yo no tengo problema en legalizar la marihuana, pero hay una discusión en quién maneja la comercialización”.

Consultado por el tema de la seguridad y el uso de armas por parte de ciudadanos para defenderse de la delincuencia, Sichel también marcó una distancia con el ex ministro Mario Desbordes -también aspirante de Chile Vamos- al señalar que “soy todo lo contrario, mientras menos armas haya disponible para los ciudadanos, más posibilidad tenemos de garantizar la seguridad en general del país”.

“Hay un porcentaje alto de armas circulando que fueron sustraídas de los mismos hogares de los ciudadanos que las tenían, por lo tanto, hay que ser lo más restrictivo posible en el uso del armamento (…) si caemos en la autodefensa vamos a tener un problema grande y soy súper contrario a que se vaya flexibilizando cualquier norma de tenencia de armas domiciliaria”, finalizó.

/psg