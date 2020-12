Una agrupación denominada “La negra venganza” se adjudicó la instalación de un artefacto explosivo que detonó la noche del 24 de diciembre en el exterior de la 21º Comisaría de Estación Central.

El hecho provocó daños en la fachada de la unidad policial y por el momento no hay detenidos.

Mediante una declaración, el grupo que se denomina “banda informal” señaló que el aparato tenía “una carga compuesta por más de ½ kilo de dinamita y anfo, dispuesta dentro de un niple reforzado y un sistema de activación mecánico”.

“Con esto buscamos su efectividad y el mayor daño posible a la infraestructura policial, e incluso cobrar la vida de algún esbirro uniformado. Dejamos en claro que nuestro ataque no busca dañar transeúntes”, se agregó.

Además, se señaló que lo ocurrido es “una acción de venganza por los cientos de mutiladxs, muertxs y miles de presxs que históricamente ha provocado la represión y sus organismos. Que se ve potenciada y en la más completa impunidad desde el 18 de octubre“.

“Con este ataque buscamos devolver en parte los duros golpes recibidos, demostrando que la venganza es posible y recordando que esta comisaría es la responsable de la mutilación de uno de los ojos de un joven rebelde de la Villa Portales”, se añadió.

Además, saludaron a Mónica Caballero y Francisco Solar, anarquistas que están en prisión preventiva en la investigación el envío de bombas a una comisaría de Carabineros y al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; más la colocación de explosivos en el edificio Tánica en Vitacura.

“Esta acción es también un llamado a extender, potenciar, e intensificar la nueva guerrilla urbana anárquica. A pasar a la ofensiva, a resguardarnos y actuar con cautela, buscando cada vez que nuestros golpes sean más duros, más certeros, y mostrar en la práctica que cualquier momento es Propicio para atacar”, se consignó en el comunicado.

Revisa la declaración

Campaña de ataque y venganza contra los verdugos.

Acto 1: Ataque explosivo contra la 21° Comisaria de Estación central.

Reivindicamos el ataque explosivo llevado a cabo el 24 de Diciembre del 2020 a las instalaciones de la 21ª comisaria de Estación Central con una carga compuesta por más de ½ kilo de dinamita y anfo, dispuesta dentro de un niple reforzado y un sistema de activación mecánico.

Con esto buscamos su efectividad y el mayor daño posible a la infraestructura policial, e incluso cobrar la vida de algún esbirro uniformado. Dejamos en claro que nuestro ataque no busca dañar transeúntes, por esto tomamos todas las medidas de seguridad necesarias para esta acción.

Asumimos los constantes cambios que ha tenido el andar desde el 18 de octubre en adelante. Ya no arden las calles irrestrictamente. No somos nostalgicxs de un momento particular, creemos en el constante ataque, en elevar y perfeccionar nuestros golpes. Como todo cambio es transversal, no somos ingenuxs y sabemos que las policías se han perfeccionado, que el control social y la vigilancia se ha intensificado, que el temor a la pandemia y las consecuencias de las acciones de octubre (represión, persecución, prisión). Buscan desmovilizar y sofocar cualquier brote de revuelta.

Hoy buscamos esos puntos de la ciudad donde volvemos a ser invisibles, perfeccionamos nuestros métodos y también nuestros movimientos.

El ataque a la 21ª comisaria es una acción de venganza por los cientos de mutiladxs, muertxs y miles de presxs que históricamente ha provocado la represión y sus organismos. Que se ve potenciada y en la más completa impunidad desde el 18 de octubre.

Con este ataque buscamos devolver en parte los duros golpes recibidos, demostrando que la venganza es posible y recordando que esta comisaria es la responsable de la mutilación de uno de los ojos de un joven rebelde de la villa portales, que el 21 de diciembre del 2019 con 17 años recibe más de 4 impactos por parte de la policía. También son responsables de las torturas realizadas a comerciantes ambulantes, no crean que lo hemos olvidado, tenemos buena memoria.

Con esta acción queremos abrazar a lxs compañerxs anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, quienes arriesgan largas condenas por parte del estado. Abrazamos su irrestricta decisión frente a los embates del poder. Que el calor de esta acción traspase los muros que hoy les encierran.

Es también un gesto a quienes mantienen un contante ataque al estado e intensifican las acciones ofensivas en el wallmapu.

Esta acción es también un llamado a extender, potenciar, e intensificar la nueva guerrilla urbana anárquica. A pasar a la ofensiva, a resguardarnos y actuar con cautela, buscando cada vez que nuestros golpes sean más duros, más certeros, y mostrar en la práctica que cualquier momento es Propicio para atacar.

Saludamos, abrazamos y alentamos a todxs aquellxs que abrazan el conflicto y asumen su vida en guerra contra el estado y el capital.

Que los asesinos y verdugos sientan el terror, cada segundo nos acercamos más.

Nuestras balas buscaran sus cuerpos, nuestras bombas volaran sus casas.

A 10 años del incendio en la cárcel de san miguel.

Libertad a lxs presxs presxs politicxs, Mapuches, Anarquistas y Subversivxs.

En cualquier parte del mundo la policía es un objetivo.

Con Claudia López. Jhony Cariqueo, Mauricio Morales y Sebastián Oversluij en la memoria.

Que la voz de la dinamita vuelva a hablar.

VIVA LA ANARQUIA.

_Banda Informal LA NEGRA VENGANZA

