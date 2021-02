El Ministerio de Educación tiene previsto la vuelta a clases presenciales 2021 el próximo lunes 1 de marzo en todo el país, en medio del combate al coronavirus, eso sí, amparados de un completo plan sanitario que permita asegurar el seguro regreso de los estudiantes a las aulas.

Así la entidad gubernamental lanzó una serie de protocolos que se basan en la organización y usos de los establecimientos, el transporte escolar o qué hacer en caso de aviso de contagios en un recinto junto con el plan de vacunación dirigido docentes.

Sin embargo, la decisión no cuenta con el apoyo del Colegio de Profesores y ya son más municipios los que argumentan que no están dadas las condiciones para garantizar un regreso seguro.

Los municipios que no volverán a clases presenciales

La Florida: “El 1 de marzo es una fecha inviable”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fue enfático en señalar que “¿Le podemos exigir a los profesores y profesoras y a los asistentes de la educación ir a trabajar si no están inmunizados? Yo no tengo que ir a Harvard ni ganarme el Premio Nobel para decirles que no. Por tanto, el 1 de marzo es una fecha inviable”.

Ñuñoa: “Por ningún motivo vamos a iniciar en marzo”

Así lo aseguró el edil de Ñuñoa, Andrés Zarhi al argumentar que “por ningún motivo vamos a iniciar las clases en marzo. Tenemos cinco colegios en los que el proceso de vacunación va a durar mínimo hasta abril”.

Además, agregó a 24 Horas que “si los contagios disminuyen considerablemente, ahí recién podremos ver si se puede volver a clases. Se debe pensar en mayo”.

Curicó: “No están las condiciones de higiene y seguridad”

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, expuso la visión de su comuna que no volverá a clases presenciales “mientras no estén dadas las condiciones de higiene y seguridad, no solo para nuestros niños, sino también para todos nuestros equipos de trabajo”

Alcalde de Vichuquén: “La vida está primero”

Esta fue la postura del edil de Vichuquén, Roberto Rivera, quien apuntó que espera que el Gobierno aplace el retorno a las aulas.

“Perfectamente los estudiantes podrían iniciar sus clases de manera virtual. Para mí como alcalde, la salud y la vida de las y los estudiantes y trabajadores están primero”, admitió a la radio Vivimos la Noticia.

PAC: “Los profesores necesitan una inmunidad adecuada”

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas Romero (IND), insistió que aún no están las condiciones para la vuelta a clases y apunta a la falta de vacunación total de docentes al manifestar que “ellos necesitan una inmunidad adecuada”.

Maipú mantendrá clases telemáticas

Así lo anunció la alcaldesa, Cathy Barriga (IND pro UDI), quien confirmó que los establecimientos educacionales municipales no retornarán a clases durante el primer trimestre y presentó un oficio al ministerio de Educación.

La Granja utilizará colegios como vacunatorios

Esta es la postura del alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), quien indicó que algunos establecimientos de su comuna están siendo utilizados como centros de vacunación.

Independencia: “Debemos estar en Fase 3 ó 4”

En esta comuna, el alcalde Gonzalo Durán (PS) apunta a dar por cerrada la etapa de vacunación para apostar a un retorno seguro a clases.

El edil dijo a Emol que “esto significa que profesores, asistentes de la educación y directivos deben tener ambas dosis (de la vacuna) y los siete días posteriores que se requieren para alcanzar la eficacia”.

Cerrillos y clases a distancia

Así lo puntualizó el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre (PS), quien explicó que “no vemos que sea operativo el 1 de marzo para iniciar las clases Esto va a ocurrir cuando se tengan plenas garantías de que la salud será preservada”.

Talca: “Debemos resolver el tema sanitario”

El alcalde Juan Carlos Díaz sostuvo que la decisión se tomó luego de un proceso de consulta y diálogo con las comunidades educativas, en el cual se estableció que las clases presenciales se iniciarían una vez que la pandemia de coronavirus esté controlada.

“Hemos tomado la decisión de que no exista retorno a clases presenciales durante el mes de marzo y hasta que no se tenga resuelto el tema sanitario”, afirmó el edil, según consignó Red Maule.

/gap