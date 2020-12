El senador Manuel José Ossadón desmiente a través de su cuenta de Twitter la portada del vespertino La Segunda:

La información publicada en la portada de este medio es completamente falsa. Hoy lo único que me ocupa es mi trabajo en el Senado. Quienes definen las candidaturas son las chilenas y chilenos, no un diario. No estoy en campaña ni he entregado apoyo a nadie. pic.twitter.com/ut5NqJEedP

— Manuel José Ossandón (@mjossandon) December 29, 2020