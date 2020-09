Muchos son los lugares donde se han visto animales salvajes volviendo a las ciudades del mundo, esto por el confinamiento y la disminución de los humanos en la vía pública pero, también funcionará para los extraterrestres? No lo sabemos, pero los avistamientos de Ovnis aumentaron un 51% en comparación con el año pasado.

Los Ovnis son objetos voladores no identificados, que no necesariamente son extraterrestres, sólo son, como bien dice su nombre, cosas que no tienen una explicación científica.

Volviendo a las cifras, éstas pertenecen al Centro Nacional de Informes de OVNIs. Esta es una organización no gubernamental y sin fines de lucro de Estados Unidos, donde los casos informados aumentaron en un 51%. alcanzando los 5.000 casos de avistamientos de OVNIs, de los cuales un 20% ocurrió en el mes de abril.

Los OVNIs registrados

El Centro Nacional de Informes de Ovnis es dirigido por un hombre llamado Peter Davenport, desde 1994, quién no abandona un método manual donde va registrando cada reporte que recibe por la vía telefónica. También recibe datos por medio de la página web. “Mi teléfono no ha parado de sonar desde que estalló la pandemia. Recibo entre 25 y 50 llamadas al día”, dijo. “Literalmente se ha apoderado de mi vida. Uno podría pensar que un aumento de avistamientos es algo emocionante para mí. Sin embargo desde mi punto de vista, es simplemente más trabajo”, sostuvo.

/gap