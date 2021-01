Por estos días un reportaje en un medio electrónico, Primer Informe (basado en Miami, Estados Unidos), genera molestia en políticos como Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, y Heraldo Múñoz, presidente del PPD. Se trata de una nota publicada el 4 de enero y titulada Las cuentas secretas de la política chilena que denuncia la supuesta existencia de fondos bancarios en diversos países y paraísos fiscales pertenecientes a ambas personalidades. “Empezó la guerra sucia: jamás he tenido cuentas, depósitos, inversiones ni nada fuera de Chile, esta publicación difunde información falsa, un montaje. Haré las querellas y denuncias para llegar a responsables en el medio, y quienes en Chile estén detrás”, dijo el ex jefe de Renovación Nacional (RN) y precandidato presidencial.

Sin embargo, Casto Ocando, autor de la nota y editor del portal en Miami, defiende su reportaje. “Lo único que puedo decir hasta ahora es que tenemos las evidencias detalladas que respaldan nuestro reportaje, incluyendo números de cuentas, beneficiarios, tipos de cuentas, que pueden ser verificadas si algún organismo en Chile se decide a investigar y pedir la información a estos bancos”, comenta a El Líbero.

En el texto atribuyen tres cuentas “secretas” al ex timonel de RN e, incluso, una, en conjunto, con su esposa. Dos habrían sido abiertas en los bancos Mauritius Commercial Bank Ltd, en las Islas Seychelles, y Deka Private Banking, con sede en Frankfurt (Alemania); aunque usando una misma firma: Yasai Trade Limited (registrada en diciembre de 2012, en Hong Kong). Otra, supuestamente, fue creada , bajo el nombre de la firma Interbulk Financing Group, en un paraíso fiscal: en Pacific Private Bank de la isla de Vanuatu. Dichas cuentas tendrían balances equivalentes entre 1,4 y 9,6 millones de dólares.

Ocando, en su publicación, también menciona al senador Alejandro Navarro, a quien asocia con el empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y acusado de ser testaferro del gobernante venezolano Nicolás Maduro; y al hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, como propietarios de millonarios fondos en entidades bancarias internacionales.

Cita una fuente anónima y documentos filtrados que incluirían “números cifrados y poderes firmados por abogados a nombre de los beneficiarios”, que señalarían que las cuentas fueron abiertas en “algunos casos directamente a nombre de algunos de los dirigentes, y en otros casos registradas con nombres de empresas en jurisdicciones tan variadas como Luxemburgo, Islas Caimán, Zurich, Nueva York, Nueva Zelanda, Monaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago, entre otras”.

Quién es el periodista Ocando

No solo Desbordes anunció una querella contra el medio electrónico en Estados Unidos. Múñoz manifestó que las “supuestas cuentas” que se le atribuyen son “absolutamente falsas”, y calificó la denuncia como una “invención fraudulenta”. En un comunicado divulgado el martes, el ex ministro de Relaciones Exteriores dijo: “Desmiento categóricamente la existencia de documentos manufacturados que ni siquiera llevan mi firma. Esta operación mentirosa se caerá por su propio peso. Estoy emprendiendo todas las acciones legales a mi alcance contra quienes resulten responsables de estos infundios. Vivimos en tiempos comunicacionales de engaños y fake news, pero estas mentiras no lograrán el propósito de rendir a quienes tenemos una trayectoria limpia y coherente de vida”.

De acuerdo con el artículo, los fondos oscilarían entre 1,77 y 4,7 millones de dólares. Entre las cuentas mencionadas destacan una privada en Wells Fargo de Nueva York, supuestamente a nombre del ex diplomático y abierta en abril de 2012; otra corporativa bajo la firma “Trustchart Limited en la entidad financiera SG Kleinwort Hambros Bank Ltd, con sede en Gibraltar y un balance de 4,13 millones de euros; una a nombre de la misma corporación en el RBC Royal Bank de Trinidad y Tobago, creada en septiembre de 2015, con un “balance combinado de casi $4.7 millones entre cuenta corriente y acciones de bolsa de valores”; y otras más a nombre de Baronet Development LLC en el banco Credit Suisse SA, (Zürich, Suiza), y una más en el Lloyds Bank de Londres (Inglaterra).

No se pudo confirmar la autenticidad de los documentos y afirmaciones efectuadas por el periodista de Primer Informe. Al consultar a varios expertos sobre la posible tenencia de las cuentas, explicaron que, en caso de confirmarse esta información, no necesariamente involucraría un delito de los dueños. De hecho, en el reportaje se explica que “los documentos (filtrados) no indican que los fondos hayan sido obtenidos de forma ilegal”.

Ocando asegura que, de momento, no ofrecerá entrevistas; pese a reiterar que tiene evidencias. Él es un periodista venezolano, radicado en Miami desde 1999. En el perfil de su blog personal señala que en Caracas trabajó con la Oficina Central de Información (1987), el diario de circulación nacional El Universal (1993-1996), la agencia IPS (1994-1995) y el Semanario Quinto Día (1996-2000). De este último fue jefe de Redacción.

Colaboró con diversas publicaciones como el semanario Tiempos del Mundo, en Washington, DC y la revista Poder, en México. También ha trabajado para medios como The Miami Herald y Univision Networks. En su cuenta de Twitter (@cocando) indica que fue ganador de un premio Emmy, consultor de noticias, y sus principales intereses está en los temas de corrupción, narcoterrorismo, y relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica. Es autor del libro Chavistas en el imperio (2014).

Por Maolis Castro para ellibero.cl

