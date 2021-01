2020 nos ha dejado todo tipo de acontecimientos para la posteridad. Pero si tenemos que destacar alguno, sin duda alguna es el impacto de un asteroide. Como ya informamos en MEP, a principios de marzo de 2020, varios medios de comunicación publicaron artículos en los que afirmaban que la NASA había emitido una advertencia sobre un gran asteroide que se acercaba a la Tierra y que, si impactaba, podría acabar con la civilización.

Estos artículos hicieron referencia a un asteroide real y a una publicación viral en Facebook en el que se afirmaba que la NASA y el Observatorio del Vaticano estaban ocultando el descubrimiento de un asteroide apocalíptico, y los líderes mundiales habían implementado un virus de “cortina de humo”, el coronavirus, para “distraer” a la población mundial de la inminente catástrofe, obligando a las personas a confinarse en sus casas. Estamos seguros de que si lees estás líneas ahora, pensarás que se trataba de una “Fake News”. ¿Pero y si te dijéramos que ya hay fecha para el impacto del asteroide?

Cuenta atrás

En las últimas horas los principales medios de comunicación están publicando una noticia realmente alarmante. El asteroide ‘2009 JF1’ ha sido considerado por la NASA como un verdadero peligro para la humanidad. Y La agencia espacial norteamericana ya ha anunciado oficialmente fecha al impacto de este asteroide: 6 de mayo de 2022 a las 8:34 de la mañana (CMT +1).

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas en inglés) del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA ha estado monitoreando observado de forma exhaustiva el asteroide ‘2009 JF1’, y lo han calificado como Objeto Cercano a la Tierra (NEO), lo que significa que es una amenaza para la Tierra. Incluso la Agencia Espacial Europea (ESA) también informó de la aproximación de esta gran roca espacial el pasado 25 de junio en tuit.

“En el n° 5 de la lista de riesgos de asteroides de la ESA (ordenados por probabilidad de impacto máxima) se encuentra el 2009 JF1”, explicó la ESA en un tuit. «Se estima que tiene unos 13 m de diámetro, tiene una probabilidad de 1 en 4166 de impacto en la Tierra”.

En un principio puede parecer un acercamiento como muchos otros que ha habido en el pasado y que no han sido peligrosos para nuestro plantea, a no ser por las recientes declaraciones de la NASA sobre el 2009 JF1, la cual dice que algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que los llevan mucho más cerca del Sol de lo habitual y, por lo tanto, de la Tierra.

“Algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que los llevan mucho más cerca del Sol de lo habitual y, por lo tanto, de la Tierra”, explica la NASA en un comunicado.

Los medios también destacan que el tamaña del asteroide no es de 30 metros, más bien seria de 130 metros de diámetro, similar al tamaño de la Gran Pirámide de Giza, Egipto. Pero lo más inquietante de todo es que a través de los cálculos, la NASA ha establecido el momento exacto del impacto del asteroide a las 8.34 horas del 6 de mayo de 2022 y su impacto podría ocasionar una explosión equivalente de 230 kilotones de TNT.

Comienza la polémica

Llegados ha este punto estamos seguros de que te envolverá un sentimiento de inquietud. Sin embargo, después de que esta noticia se viralizase en las redes sociales, no han tardado en surgir los desmentidos. Y esto ha venido de la mano del divulgador científico Álex Riveiro, que no es más que una persona que se dedica a la difusión de información científica. Riveiro explico en su cuenta de Twitter que la NASA no ha puesto fecha a la destrucción de la Tierra y que el diámetro es incorrecto. También explica que si llegase a chocar, tampoco hay mucho de qué preocuparse. Tiene un diámetro de 0,013 kilómetros, o lo que es lo mismo, mide 13 metros. Dicho de otra manera, si entrase en la atmósfera, seguramente solo nos dejaría una bonita estrella fugaz. Además añade un comentario por el cual le han llovido críticas por parte de los verdaderos astrónomos, ya que asegura que un asteroide nunca destruirá la Tierra. En su opinión, hace falta muchísima más energía que eso para destruir un planeta.

Llegados a este punto hay que decirle al Sr. Riveiro, alias divulgador científico, que un grupo de científicos y astrónomos lleva tiempo advirtiendo de la amenaza que suponen los asteroides para la humanidad. Dicen que es necesario construir satélites, que monitoreen los asteroides antes de que golpeen la Tierra. Además destacan que el impacto de incluso una pequeña roca podría desencadenar tsunamis, destruir continentes y “hacer retroceder a la humanidad siglos”.

¿Nos están engañando?

Lo cierto es que nos encontramos ante una noticia que ha provocado un gran revuelo mediático y también una gran confusión. Pero esta vez no han sido los llamados “medios sensacionalistas” los que han informado de este catastrófico evento, más bien han sido los principales medios de comunicación. Por lo que es inevitable no recordar la película “Deep Impact (1998)” dirigida por Mimi Leder, en la que una periodista que está investigando otro escándalo sexual en Washington D.C. descubre que el gobierno estadounidense oculta el impacto de un asteroide.

Ahora bien, en la película llega un momento en que el presidente de los EE.UU. revela públicamente la llegada del asteroide y los planes para hacer frente a la inminente catástrofe. La primera es una misión espacial tripulada internacional llamada “Messiah” que llevará poderosas armas nucleares para hacer estallar el núcleo del cometa en fragmentos más pequeños. El segundo plan implica búnkeres subterráneos gigantes en las profundidades del corazón de Estados Unidos que servirán como Arca en caso de que el Messiah falle. El Arca preservará especialistas clave, alimentos, animales, semillas, objetos de gran importancia cultural y un grupo aleatorio de ciudadanos seleccionados con una lotería nacional. Y los países de todo el mundo están preparando búnkeres similares.

Y uno de los momentos más desgarradores es el impacto oceánico de un fragmento del cometa, provocando un enorme tsunami que arrasa todo a su paso, incluido Washington D.C. y la ciudad de Nueva York, mientras los monumentos emblemáticos y rascacielos se derrumban. En un momento considerado predictivo, vemos la destrucción de las torres gemelas antes del 11 de septiembre. Las inundaciones causadas por el impacto llegan hasta el interior. Mueren incontables millones de personas. Finalmente, las aguas retroceden y se restablece el orden.

Son muchos los que consideran que al igual que Deep Impact predijo los atentados del 11 de septiembre de 2001, también se cumplirá el impacto del asteroide. Además hay que añadir que en mayo de 2019, se realizó un importante ejercicio internacional de simulación de impacto de asteroides llevado a cabo por 200 astrónomos, ingenieros y especialistas en emergencias en la Conferencia de Defensa Planetaria celebrada la semana pasada cerca de Washington (EE.UU.). El resultado de tal simulación fue una gran bola de fuego impactando sobre Central Park, devastando totalmente Manhattan. En un principio sería una simulación más, a no ser que en el mismo año un grupo de empresarios, funcionarios gubernamentales y médicos se reunieron en Nueva York para planificar la respuesta global a un brote mundial de un coronavirus nunca antes visto y completamente ficticio.

Como podemos comprobar existen demasiadas “casualidades” en un mismo año, la simulación de una pandemia y del impacto de un asteroide. Aunque pensándolo fríamente, si un asteroide fuese a impactar contra la Tierra tal vez la mejor decisión sería no decir nada a la población, ya que en caso contrario nos esperaría un año de caos y disturbios civiles. Entonces, que mejor manera de evitar esa situación que con una pandemia que nos obligue a estar confinados. Eso sí, mientras que los multimillonarios se refugian en sus búnkeres ubicados en otros países.

/psg