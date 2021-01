La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó el caso luminarias LED que complica a varios municipios del país que están siendo investigados por eventuales hechos de corrupción.

Respecto a la situación de Recoleta -cuyas dependencias fueron allanadas la semana pasada y donde figuran como imputados el jefe comunal Daniel Jadue y quien se desempañaba como asesor legal, Ramón Sepúlveda- Matthei apuntó al rol de la Contraloría y aseguró que no se visó “el procedimiento completo”.

Respecto a los dichos del alcalde Jadue, quien aseguró que en su comuna el proceso fue “visado” por este organismo, la jefa comunal de Providencia aseguró que “Contraloría nunca visa nada”. “Nosotros hacemos las licitaciones sin pasarlas por Contraloría”, explicó.

En esta línea relató que “lo que sí sucedió es que dos concejales (de dicha comuna) hicieron una presentación a la Contraloría porque según ellos habían tres tipos de problemas: uno de los problemas era que la municipalidad se estaba endeudando muy fuertemente por los próximos 10 años y que ese endeudamiento tenía que ser visado por el Ministerio de Hacienda, por la dirección de Presupuesto”.

A su juicio, “la Contraloría, en un fallo que nadie entiende, dijo que este era un contrato de servicios, que esto no era una compra y que no requería el visto bueno del Ministerio de Hacienda. El señor contralor debería ver quién hizo el informe y lo debería echar, ya sea por ignorante o por corrupto”.

Según Matthei la Ley de Presupuesto “trata de evitar endeudamiento excesivo de municipios . Este contrató sí debió haber pasado por la Dirección de Presupuesto. Lo que dictaminó ahí la Contraloría nadie lo puede entender. Lo que quiero señalar, la Contraloría solo vio uno o dos temas, no visó el procedimiento completo”, insistió.

Consultada si se pueden comparar las licitaciones en ambas comunas, la alcaldesa relató que “nosotros en Providencia licitamos la compra e instalación, lo no incluye mantención, pero da lo mismo porque es un monto tan pequeño”.

Sobre el costo que tuvo para Providencia, la jefa comunal explicó que pagaron “$135.000 por luminaria y si sumamos el mantenimiento durante 10 años eso lo sube de $135.000 a $223.000. Igual, nada que ver con los $730.000 que ellos pagaron y con una diferencia, además, ellos pagaron 3 y media veces más que nosotros y las luminarias son nuestras y las de Recoleta están arrendadas, no son de Recoleta. Después de 10 años nos quedamos con luminarias y tendrán una vida útil de 10 años”.

“Al poco andar los alcaldes vamos a estar tan desprestigiados como el resto de los políticos”

Según relató Matthei, sus dudas sobre el proceso de licitación de luminarias que se llevó adelante en su comuna se profundizaron cuando se percató de que sólo una empresa -de todas las que se habían presentado- cumplía con los requisitos y que, luego, al determinar que la licitación debía realizarse de nuevo, apareció inmediatamente otra compañía, lo que terminó por encender sus alarmas.

“Era evidente la corrupción. En todas las licitaciones en las que participaba el Ministerio de Energía, como consultor o como mandante también -porque a veces ellos mismos licitaban- en todas pasaba lo mismo que se presentaban seis empresas, llegaba una hasta el final e Itelcom se la asignaba. No había forma de explicarlo”, dijo.

“Tuvimos mucho cuidado porque entendemos que es plata fiscal, plata pública que hay que cuidar muchísimo. Nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo que a los municipios hay que darle recursos, emparejar la cancha (…) pero al mismo tiempo hemos señalado que si no hay una fiscalización importante en las municipalidades, sencillamente va a haber una corrupción terrible”, comentó Matthei.

En esta línea sostuvo que “al poco andar los alcaldes vamos a estar tan desprestigiados como el resto de los políticos porque hasta ahora los alcaldes tenemos una percepción un poco mejor por parte del público sobre cómo están funcionando las cosas”. “Ustedes no se imaginan la posibilidad de hacerse rico como alcalde”, agregó.

“Si veo que existen posibilidades de ganar la presidencial, voy a postular a la primaria”

La alcaldesa también se refirió a la carrera presidencial y a la decisión del jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), de no ir a la reelección para competir en la primaria de Chile Vamos.

“Me parece que tomar una decisión tan dolorosa como dejar Providencia, cuando en realidad no tenemos idea de lo que va a pasar en abril, me parece que no valía la pena. Creo que tomé la decisión correcta”, sostuvo Matthei al ser consultada por el tema.

En esta línea agregó que “si veo que existen las posibilidades de ganar la presidencial, claramente voy a postular a la primaria porque la gente cuando vote en la municipal tiene que saber cuáles son mis intenciones”.

/psg