Tras el confinamiento a raíz de la pandemia surgieron muchos casos en el país de cultos religiosos, evangélicos principalmente, que continuaron operando sin ninguno tipo de medida sanitaria.

Sobre aquello, existe actualmente un tipo de división en dicha iglesia. Por un lado, aquellos que llaman a no realizar cultos por el contexto actual, mientras que otros se esmeran en seguir realizando estos eventos por las calles para «difundir la palabra de Dios».

Esta miércoles, en el matinal de «Contigo en La Mañana» de Chilevisión, estuvo el pastor José Lema Tello, quien se mostró de acuerdo con seguir realizando este tipo de ceremonias.

«Esto nos ha afectado a mucho. Muchos pastores viven de su misión de pastorear por las calles, hay muchas iglesias también que han debido cerrar porque no se han podido utilizar. Estamos en una situación dramática», soltó Lema.

Fue en ese momento cuando en el programa presentaron a Emiliano Soto, presidente de las entidades evangélicas, quien se mostró en contra de lo realizado por Lema en torno a la realización de cultos en pandemia.

«Es un poco para la risa lo que dice el señor Lema. Yo les digo cuidado en llevar cualquier gente a la televisión», alcanzó a decir Soto, antes de que lo interrumpieran del programa por tener problemas de audio.

«Que bueno que tiene problemas de audio porque yo me tengo que ir, soy profesor, hago clases y no tengo tiempo», soltó Lema.

En ese momento, justo se retomó el contacto con Soto y Julio César Rodríguez le solicitó que se quedara unos segundo para que escuchara la contrarespuesta. «José quédese un ratito para que lo escuche unos minutos», solicitó el animador.

«No, para qué, si ya sé su discurso. Sé que no va a decir nada nuevo», lanzó. «Ya, pero pastor, entonces no es por las clases porque se está yendo, es porque no quiere escuchar a Emiliano», replicó Monserrat Álvarez.

Acusaciones

En ese instante, en el espacio se logró poner en contacto con Emiliano Soto, quien alcanzó a realizar fuertes acusaciones contra Lema. «Hay que tener cuidado, este personaje estafó», lanzó, antes de que el audio nuevamente se cayera.

Fue justo en ese momento cuando José Lema aprovechó la ocasión para retirarse algo enojado del programa. Sin embargo, de forma insólita, volvió minutos después y continuó conversando con el matinal.

