El diputado Florcita Alarcón enfrenta una denuncia por abuso sexual y violación por parte de su ex pareja, por lo que cual está siendo indagado por la Comisión de Ética de la Cámara y lo hizo renunciar a su militancia en el Partido Humanista.

Ante esto, la denunciante entregó su testimonio a La Voz de los que Sobran, señalando que “tengo miedo” y que no denunció antes los hechos, porque el parlamentario “es un gigante. Tiene plata y abogados. No quería que nadie supiera que anduve con él y sobre todo lo que me pasó, porque puede afectarme en el trabajo”.

La mujer relató que inició una relación amorosa con el parlamentario en octubre de 2018 que se extendió por dos años, cuando tenía 25 años y él más de 65, asegurando que estuvo marcados por episodios de violencia, donde destaca la publicación de imágenes íntimas de ella en su WhatsApp.

Junto con ello, dio detalles de su vínculo con Florcita Alarcón, precisó que “yo tomo pastillas para dormir, porque sufro de depresión severa. Él lo sabía, me veía tomar las pastillas. Yo quedo inconsciente, porque son fuertes y al otro día me contaba que había tenido relaciones conmigo”.

A esto suma situaciones de índole sexual que realizó sin su consentimiento, lo que hizo que buscara apoyo en el SernamEG, luego que su familia le dijera que su relación con el diputado “no era normal. ‘Tienes que denunciar, tienes que hacer algo’”, le dijeron.

De esta manera, el Ministerio de la Mujer comenzó a prestarle asesoría psicológica y jurídica, “y así continuará hasta que ella lo decida”, señalaron del organismo.

Consultado sobre esta denuncia, Florcita Alarcón indicó al medio que se autodenunciará por estos hechos, argumentando que “tuve un pololeo de un año y medio, con problemas y peleas que terminó en este escándalo y en esta funa por Twitter. Una pena (…) Son muy graves las acusaciones y yo pongo la cara. En esto se reconoce muy bien que yo tengo honestidad, para mí es una lata que todos los temas amorosos de repente terminan en juicios”.

